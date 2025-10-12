Viajar con mascotas: requisitos, documentos y guía Air France - KLM 2025

Para evitar contratiempos y garantizar el bienestar de perros y gatos, Air France - KLM presentó un decálogo actualizado con recomendaciones esenciales basado en las normas sanitarias vigentes y lineamientos compartidos por la Embajada de Francia. Esta guía reúne todo lo que debes saber para planear el viaje de tu mascota con confianza, claridad y anticipación.

Requisitos para viajar con mascotas a Francia y la Unión Europea

Cada vez más familias viajan con sus mascotas, pero hacerlo de manera segura implica cumplir estrictamente las normas sanitarias exigidas por la Unión Europea. Para ingresar a Francia o transitar por Europa, perros y gatos deben contar con microchip ISO, vacuna antirrábica vigente aplicada al menos 21 días antes del vuelo y un certificado internacional de salud avalado por un veterinario autorizado y el ICA. La edad mínima permitida es de 12 semanas. Estos requisitos garantizan un ingreso sin contratiempos y protegen tanto la salud pública como el bienestar animal.

Cómo saber si tu mascota puede viajar en cabina o bodega

Air France - KLM permite el transporte de perros y gatos que cumplan condiciones específicas de peso, tamaño y salud. En cabina, el animal y el guacal no pueden superar los 8 kg. En bodega, la jaula debe ser rígida y homologada por la IATA. Algunas razas braquicéfalas —como bulldogs o pugs— pueden tener restricciones debido a riesgos respiratorios. Por ello, la aerolínea recomienda verificar con anticipación la elegibilidad del animal, las razas permitidas y el tipo de transporte que corresponde según sus características.

Preparación del guacal y recomendaciones antes del vuelo

Uno de los factores que más influye en la tranquilidad del viaje es el guacal. Para la cabina, debe ser flexible, ventilado y ajustarse al espacio bajo el asiento delantero. Para bodega, debe garantizar seguridad y estabilidad. Air France - KLM y los veterinarios desaconsejan sedar a las mascotas, ya que esto puede alterar su respiración y presión arterial. En cambio, recomiendan familiarizar al animal con el guacal días antes del vuelo, mantenerlo hidratado y evitar alimentos en exceso el día del viaje. Un paseo previo también ayuda a reducir ansiedad y estrés.

Documentos esenciales y recomendaciones el día del vuelo

Para evitar demoras en el aeropuerto, se recomienda presentar los documentos en físico y digital: certificado sanitario internacional, carné de vacunación, datos del microchip y cualquier requisito adicional del país de destino. El día del vuelo, los pasajeros deben llegar con mínimo tres horas de anticipación para registrar la mascota, validar el guacal y completar las revisiones necesarias. Además, los animales de apoyo emocional están sujetos a regulaciones específicas según el país, por lo que es crucial confirmarlas previamente.

Compromiso de Air France - KLM con el bienestar animal

El personal de Air France - KLM está capacitado para acompañar a los pasajeros que viajan con animales, resolver dudas y garantizar una experiencia respetuosa para todos. La aerolínea reitera que el bienestar animal es una prioridad y que seguir el decálogo oficial permite un viaje más seguro, cómodo y libre de contratiempos. También invita a los pasajeros a revisar sus canales oficiales para mantenerse informados sobre cambios normativos, actualizaciones sanitarias y condiciones especiales según el país de origen y destino.