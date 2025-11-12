CANAL RCN
Internacional

Misión de la ONU denuncia violaciones de derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana

Un informe reveló que miembros de la GNB participaron en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Foto: AFP.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
11:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela ha estado involucrada en “graves violaciones y crímenes contra la humanidad” durante más de diez años, según el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, divulgado este jueves.

María Corina Machado confirma que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela
RELACIONADO

María Corina Machado confirma que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

Misión de la ONU acusa a Guardia Nacional de Venezuela de "crímenes contra la humanidad"

La misión, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, documentó que miembros de la GNB participaron en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como en actos de violencia sexual, especialmente en contextos de protestas y persecución política desde 2014.

Marta Valiñas, presidenta de la misión, explicó que los hallazgos evidencian un patrón sistemático y coordinado de represión contra opositores y personas percibidas como críticas al régimen de Nicolás Maduro. En su declaración, afirmó que estos abusos “no son incidentes aislados”, sino parte de una estructura que busca castigar y quebrar a las víctimas.

Los periodos de mayor intensidad represiva ocurrieron durante las protestas de 2014, 2017, 2019 y 2024, en las que la GNB habría hecho uso excesivo de la fuerza, recurriendo de manera inapropiada a armas letales y no letales.

El informe también describe detenciones masivas sin sustento legal y episodios de violencia dentro de instalaciones de la propia Guardia Nacional.

Además de los señalamientos directos contra la GNB, la misión denuncia una “impunidad estructural” en Venezuela, caracterizada por investigaciones estancadas, manipulación de pruebas y procesos judiciales que no avanzan.

VIDEO | María Corina Machado reapareció en Oslo tras lograr escapar de Venezuela
RELACIONADO

VIDEO | María Corina Machado reapareció en Oslo tras lograr escapar de Venezuela

Para los investigadores, esta falta de acción institucional ha permitido que las violaciones persistan y se profundicen, revelando fallas en el sistema político y responsabilidades directas del Estado venezolano.

Las violaciones señaladas se suman a otros cuestionamientos al régimen de Maduro, cuyos resultados electorales de 2024 no han sido reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, que han denunciado presuntas irregularidades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

La 'Tarjeta Dorada Trump' para conseguir la ciudadanía a cambio de un millón de dólares ya está disponible

María Corina Machado

Paso a paso: así habría sido el sigiloso recorrido de María Corina Machado para llegar a Oslo

Artistas

Murió icónica actriz de una reconocida serie tras ser atropellada: esto se reveló

Otras Noticias

Agricultura

Producción nacional de fertilizantes: la apuesta para frenar el mercado pirata y proteger la seguridad alimentaria

María Helena Latorre, directora de Procultivos de la ANDI, advirtió sobre el riesgo que representa el mercado pirata para miles de agricultores en Colombia.

Dimayor

Ponen fin a tradicional equipo del fútbol colombiano: Dimayor aprobó cambio de nombre y sede

En la Asamblea de la Dimayor votaron favorablemente para aprobar el cambio de identidad de uno de los clubes con más años en el fútbol colombiano.

Yina Calderón

¿Irreconocible? Yina Calderón se hizo drástico cambio de look y causó revuelo

Finanzas personales

Advierten por lote de billetes de 50.000 pesos falsos: este es su serial y así puede identificarlos

Salud mental

¿Qué significa vivir constantemente malhumorado, según psicólogo?