Misión de la ONU denuncia violaciones de derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela ha estado involucrada en “graves violaciones y crímenes contra la humanidad” durante más de diez años, según el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, divulgado este jueves.

La misión, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, documentó que miembros de la GNB participaron en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como en actos de violencia sexual, especialmente en contextos de protestas y persecución política desde 2014.

Marta Valiñas, presidenta de la misión, explicó que los hallazgos evidencian un patrón sistemático y coordinado de represión contra opositores y personas percibidas como críticas al régimen de Nicolás Maduro. En su declaración, afirmó que estos abusos “no son incidentes aislados”, sino parte de una estructura que busca castigar y quebrar a las víctimas.

Los periodos de mayor intensidad represiva ocurrieron durante las protestas de 2014, 2017, 2019 y 2024, en las que la GNB habría hecho uso excesivo de la fuerza, recurriendo de manera inapropiada a armas letales y no letales.

El informe también describe detenciones masivas sin sustento legal y episodios de violencia dentro de instalaciones de la propia Guardia Nacional.

Además de los señalamientos directos contra la GNB, la misión denuncia una “impunidad estructural” en Venezuela, caracterizada por investigaciones estancadas, manipulación de pruebas y procesos judiciales que no avanzan.

Para los investigadores, esta falta de acción institucional ha permitido que las violaciones persistan y se profundicen, revelando fallas en el sistema político y responsabilidades directas del Estado venezolano.

Las violaciones señaladas se suman a otros cuestionamientos al régimen de Maduro, cuyos resultados electorales de 2024 no han sido reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, que han denunciado presuntas irregularidades.