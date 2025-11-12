CANAL RCN
La Casa de los Famosos Colombia tiene un nuevo integrante: lo eligió El Jefe sin votaciones

El Jefe presentó al nuevo integrante elegido para la tercera temporada del reality del Canal RCN.

diciembre 11 de 2025
10:01 a. m.
Se siguen conociendo los nuevos participantes para la tercera edición de La Casa de los Famosos Colombia. Luego de que varios creadores de contenido se ganaran su lugar por medio de votaciones, el Jefe ha venido anunciando participantes a su criterio.

Este miércoles 10 de diciembre se anunció la llegada de Manuela Gómez, quien hizo parte del reality 'Protagonistas de Nuestra Tele' del Canal RCN por allá en el 2012 y ahora llega mucho más preparada y prometiendo polémica en la casa más famosa de Colombia.

El segundo participante elegido por el Jefe de La Casa de los Famosos

Este jueves, llegó el segundo anuncio directo, sin votaciones. Se trata Franck Stiward Luna Valencia, conocido como Campanita. Tiene 22 años, es originario de Cali y trabaja como creador de contenido y bailarín profesional. En plataformas como Instagram y TikTok suma más de 700 mil seguidores.

El apodo Campanita surgió cuando tenía 15 años durante un viaje a Turquía con un grupo de bailarines para una competencia. Los integrantes del grupo empezaron a usar este sobrenombre debido a su comportamiento durante el viaje. Con el tiempo, este nombre se convirtió en la forma en que es reconocido en redes sociales y en su actividad digital.

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Casa de los Famosos Colombia 3?

De momento, van participantes para esta nueva edición. Además de Manuela Gómez y 'Campanita' están Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith, quienes llegaron con votos del público superando a otros famosos.

En este momento, están abiertas otras votaciones para un nuevo grupo de influencers que buscan llegar a la casa en 2026. Tatiana Murillo, Kim Zuluaga, Yuli Ruiz, Giselle Watson, María Camila Arbeláez y Kelly García están buscando los votos de sus seguidores. Puede elegir a su favorita en el siguiente enlace, con la posibilidad de volver a votar cada 4 horas.

