Britney Spears sube video con una lesión y preocupa nuevamente a sus fanáticos

La princesa del pop, Britney Spears, ha protagonizado varias polémicas durante los últimos meses debido a su reciente separación con el modelo Sam Asghari por una presunta infidelidad. Pese a esta situación, la intérprete de 'Toxic' no ha dejado de estar activa en redes sociales y continúa subiendo los videos improvisando pasos de baile en su casa que tanto caracterizan su perfil de Instagram.

Sin embargo, la vocalista estadounidense ha vuelto a captar la atención con un polémico clip que ha generado preocupación entre sus seguidores. En esta ocasión, la cantante compartió en sus redes sociales una grabación en la que aparece bailando en una habitación descuidada, llena de basura en el suelo. Además, se puede apreciar que tiene vendado el dedo índice de su mano derecha, sugiriendo una posible lesión.

El video que despertó la polémica

El metraje, que fue posteriormente eliminado por la artista, muestra a Britney vestida con un buso negro cortado por la mitad y ropa interior de animal print, mientras baila al ritmo de la canción 'Daddy Lessons' de Beyoncé. Aunque es común ver a la artista compartir videos bailando en su cuenta de Instagram, este en particular llamó la atención por la desordenada apariencia de su hogar y por la herida en su dedo.

Fue muy evidente ver que su dedo índice derecho estaba cubierto con una venda blanca, lo que dejaría en evidencia de una lesión. Los fanáticos especularon que esta herida puedo ser reflejo de un desbalance mental debido a las arduas situaciones que ha tenido que afrontar.

Los seguidores expresaron su preocupación ante este comportamiento y manifestaron su inquietud por la salud mental de Britney. Además, destacaron la elección de la canción de Beyoncé, que habla sobre una relación difícil entre padre e hija, lo cual resulta peculiar considerando su contexto de vida, puesto que estuvo sometida a la tutela de su padre durante muchos años, en lo que algunos describen como casi un "secuestro".

La foto de Britney con Maluma y J Balvin

Cabe señalar que durante esta semana, la intérprete de 'Oops, i did it again' tuvo un encuentro casual con los reconocidos cantantes colombianos Maluma y J Balvin en Nueva York. Según informes, disfrutaron de una cena juntos en el restaurante Zero Bond, lo cual ha generado especulación acerca de una posible colaboración musical entre ellos. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ninguna información al respecto.

Aunque la fotografía compartida no revela muchos detalles, los seguidores se mostraron emocionados por la presencia de Maluma y J Balvin junto a Britney. Muchos expresaron que este tipo de encuentros podrían ser beneficiosos para la princesa del pop, ya que recientemente había causado preocupación al publicar un video en el que bailaba con cuchillos falsos.

La artista continúa siendo objeto de atención mediática y sus fans esperan que pueda encontrar estabilidad en su vida personal y emocional. El movimiento "Free Britney" sigue respaldando su autonomía y exigiendo transparencia en su situación legal.