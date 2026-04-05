¿Paola Jara cacheteó a Jessi Uribe en pleno concierto? Esto sucedió

Paola Jara y Jessi Uribe, los dos reconocidos artistas colombianos de música popular, se encuentran viviendo una de las mejores etapas de su relación.

En noviembre del 2025 cumplieron su sueño de ser papás y, desde ese entonces, han compartido con sus seguidores algunos de los momentos más especiales.

Además, tras sus regresos a los escenarios, han cantado juntos en varias presentaciones y una de las más recientes fue en Bogotá, la capital del país.

Sin embargo, justo en ese concierto se presentó una situación inesperada que se ha viralizado en redes sociales. ¿Qué fue lo que sucedió? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Paola Jara le dio una cachetada a Jessi Uribe en pleno concierto?

Durante su presentación musical en Bogotá, Paola Jara y Jessi Uribe interpretaron una canción que aborda el tema de una presunta infidelidad.

En consecuencia, con la intención de brindarles un espectáculo a sus fanáticos, actuaron como si estuvieran teniendo una conversación real y, al final de la interpretación, Paola Jara le dio una cachetada a su pareja.

No obstante, todo hizo parte del show musical y la puesta en escena que tenían preparada para amenizar la canción.

El video de lo ocurrido se puede ver aquí:

Estas han sido las reacciones de los seguidores tras la actuación de Paola Jara y Jessi Uribe

Luego de que el video del show de Paola Jara y Jessi Uribe se hizo viral en las redes sociales, varios internautas reaccionaron de inmediato y expresaron su opinión.

"Fue un show espectacular", "yo creo que algo hubo ahí", "se trata de una interpretación como la de Don Omar y Romeo Santos", "se la pegó por si acaso, jajaja", "es un concierto y ellos deben meterse en su papel", "qué buenos artistas" y "me encantó su cara", han sido algunos de los comentarios.