En video: Natalia imita perfectamente a sus compañeros de MasterChef Celebrity

Natalia Sanint se ha robado el corazón de Colombia. Las ocurrencias de la santandereana a la que encarna le dan un toque especial a cada reto de MasterChef Celebrity. La locutora e imitadora protagonizó un video en el que recrea a gran parte de sus compañeros.

Aunque en algunos retos en pareja ha sido rechazada por sus compañeros y ha quedado de descarte o, en el peor de los casos, ha tenido que cocinar sola, sin lugar a duda, ha demostrado que sus talentos están más orientados al humor. Sin embargo, ha dado sorpresas en algunos retos, incluso en eliminación, donde subió directamente al balcón por entregar un plato perfecto.

A través de las redes sociales del Canal RCN se conoció un video en el que Natalia imita a la perfección a sus compañeros. Unos más impecables que otros, pero con la escencia de cada celebridad, desde ahora hacen parte del repertorio de la comediante.

Le puede interesar: MasterChef Celebrity: los cocineros lucharán por la salvación

Las celebridades de MasterChef que imita Natalia Sanint

Jairo, el actor que recientemente fue eliminado de la competencia, es uno de los personajes que imita con bastante facilidad. La risa del excompetidor más guapo, es el plus.

El sabor lo recrea con experticia en Daniela Tapia, la actriz cubana. Aunque no habló del temperamento de su compañera, sí dejó en evidencia los movimientos cubanos y el sazón de sus preparaciones.

Una de las voces más particulares de la competencia es la de Zulma, la que Natalia imita a la perfección. El tono de voz, la forma de los labios al hablar y la kinésica de su cuerpo, son únicos e implecablemente reflejados por la comediante.

¿Natalia, usted no me va escoger para cocinar conmigo?

El Negrito es otra de las celebridades que se metió en el cuerpo de Natalia: "No many, eso no, many", son una de las frases icónicas de este performance.

Una de las imitaciones más divertidas es la de Carolina Acevedo, la gomela de la competencia. Natalia habla exactamente igual, con frases muy usadas por la acrtiz.

A Juliana la describió e imitó como una gomela "rabona".

Por último, no podía dejar atrás Claudia Bahamón y a los chefs, de quienes sacó los aspectos más revelantes de sus dialectos y se sus movimientos corporales.

¿Natalia no es santandereana?

En el reto llanero se dejó en evidencia las verdaderas raíces de Natalia Sanint. Es oriunda del Llano. Aunque sus venas son de estas tierras colombianas, desde hace algunos años se convirtió en santandereana.

Es nada más que un personaje que se apoderó de su ser y que lleva a todos lados. Esta preferencia por esta zona del país es nada más y nada menos que una proyección de su madre, quien sí es de Santander.

La interpretación de la mujer consiste en una persona con temperamento fuerte, que tiene un tono de voz alto, es quien manda en la casa y, bajo ninguna circunstancia, es sumisa a su marido.