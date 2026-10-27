CANAL RCN
Colombia

Contraloría advierte posibles fallas en proyectos de conectividad en el país: afectaría a 788 municipios

La alerta está relacionada con la Red Nacional de Fibra Óptica, un proyecto que compromete recursos públicos que superan los 400 millones de pesos.

Remates de la Contraloría.
Remates de la Contraloría. Foto: Contraloría.

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
12:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Contraloría General de la República publicó un comunicado advirtiendo posibles incumplimientos en proyectos de conectividad debido a las dificultades económicas que enfrenta la compañía TV Azteca.

En riesgo la continuidad de internet en 788 municipios, advierte la Contraloría

Contraloría detecta presuntas irregularidades por más de $454.000 millones en Coosalud EPS
RELACIONADO

Contraloría detecta presuntas irregularidades por más de $454.000 millones en Coosalud EPS

Según el documento, una reorganización interna, varios problemas financieros y fallas operativas han generado preocupación ante la posibilidad de que el servicio de internet sea interrumpido.

La alerta está relacionada con la Red Nacional de Fibra Óptica, un proyecto que tiene como objetivo llevar conectividad a 788 municipios en el país y que compromete recursos públicos que superan los 400 millones de pesos.

Además, ante la Superintendencia de Industria y Comercio está en trámite una solicitud de autorización para la venta e integración de esta red con el operador TV Azteca.

Los servicios que se verían afectados

La Contraloría indicó que una eventual interrupción de la conectividad podría afectar a diferentes entidades, alcaldías, hospitales, instituciones educativas, organismos de seguridad y comunidades que dependen de esta infraestructura para desarrollar sus actividades.

Además de otras entidades públicas y los ciudadanos que utilizan internet para acceder a servicios esenciales y plataformas digitales del Estado.

La situación preocupa sobre todo por las zonas apartadas del país, donde la infraestructura de fibra óptica facilita el acceso a internet y reduce las brechas digitales.

Invima alerta por 49 medicamentos y suplementos fraudulentos vendidos por internet
RELACIONADO

Invima alerta por 49 medicamentos y suplementos fraudulentos vendidos por internet

Contraloría mantiene vigilancia sobre los proyectos

Frente a estos riesgos, la Contraloría Delegada para el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aseguró que mantendrá la vigilancia fiscal sobre proyectos como el Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO) y el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad (PNCAV).

El objetivo es prevenir posibles afectaciones en la prestación de los servicios y proteger las inversiones realizadas para mejorar la conectividad en todo el país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

Defensoría exigió medidas inmediatas tras el asesinato de un paciente dentro del hospital de Suárez, Cauca

Cúcuta

Leandro Castellanos recordó a su hermano tras el asesinato en Cúcuta

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría hará seguimiento a la subsanación de los vicios de trámite de la reforma pensional en la Cámara

Otras Noticias

China

Mbappé se disculpa tras polémica por comentario sobre Mao Zedong y pierde contratos millonarios en China

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, sostuvo que era natural el rechazo generado por las declaraciones.

Redes sociales

“Me dejó sola”: Andrea Valdiri sobre las casas que prometió a dos niñas de 15 años

La creadora de contenido habló sobre la polémica que se ha desatado en torno a la construcción de las casas que prometió.

Ministerio de Hacienda

¿El recorte de $13,8 billones anunciado por el gobierno sería suficiente para corregir el déficit fiscal?

Liga BetPlay

Santa Fe ganó al último minuto y puso un pie en cuadrangulares: así quedó la tabla de posiciones

Secretaría de Salud

Bogotá cambiará la atención en urgencias: pacientes de triaje IV y V tendrán otra ruta