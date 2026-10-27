Contraloría advierte posibles fallas en proyectos de conectividad en el país: afectaría a 788 municipios

La Contraloría General de la República publicó un comunicado advirtiendo posibles incumplimientos en proyectos de conectividad debido a las dificultades económicas que enfrenta la compañía TV Azteca.

En riesgo la continuidad de internet en 788 municipios, advierte la Contraloría

Según el documento, una reorganización interna, varios problemas financieros y fallas operativas han generado preocupación ante la posibilidad de que el servicio de internet sea interrumpido.

La alerta está relacionada con la Red Nacional de Fibra Óptica, un proyecto que tiene como objetivo llevar conectividad a 788 municipios en el país y que compromete recursos públicos que superan los 400 millones de pesos.

Además, ante la Superintendencia de Industria y Comercio está en trámite una solicitud de autorización para la venta e integración de esta red con el operador TV Azteca.

Los servicios que se verían afectados

La Contraloría indicó que una eventual interrupción de la conectividad podría afectar a diferentes entidades, alcaldías, hospitales, instituciones educativas, organismos de seguridad y comunidades que dependen de esta infraestructura para desarrollar sus actividades.

Además de otras entidades públicas y los ciudadanos que utilizan internet para acceder a servicios esenciales y plataformas digitales del Estado.

La situación preocupa sobre todo por las zonas apartadas del país, donde la infraestructura de fibra óptica facilita el acceso a internet y reduce las brechas digitales.

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Contraloría mantiene vigilancia sobre los proyectos

Frente a estos riesgos, la Contraloría Delegada para el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aseguró que mantendrá la vigilancia fiscal sobre proyectos como el Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO) y el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad (PNCAV).

El objetivo es prevenir posibles afectaciones en la prestación de los servicios y proteger las inversiones realizadas para mejorar la conectividad en todo el país.