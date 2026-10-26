Cris Valencia reapareció en redes tras brutal golpiza: así quedó su rostro

El cantante y creador de contenido Cris Valencia fue noticia en los últimos días debido a una brutal golpiza que recibió durante unas fiestas en Caldas por parte de un grupo de jóvenes que, sin mediar palabra, se lanzaron hacia el artista caldense y lo golpearon en repetidas ocasiones.

El video de la agresión, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, generó polémica entre los usuarios por la manera en que el grupo de jóvenes atacó al cantante y se preguntan qué pudo haber ocasionado tal reacción.

Además, Valencia ha estado involucrado en otras polémicas en redes sociales a raíz de su relación laboral con el streamer Westcol y sus declaraciones contra otros artistas del género urbano.

Cris Valencia reapareció en redes tras brutal golpiza: así quedó su rostró

Días después de la pelea, Cris Valencia reapareció en redes sociales y mostró cómo quedó su rostro después de los golpes recibidos; aunque la aparición en redes no se dio para dar muchas explicaciones sobre el altercado, se logra ver que uno de sus ojos aún tiene secuelas por lo sucedido.

El cantante publicó una serie de videos para anunciar el lanzamiento de su próxima canción, que llevará por título 'Inocente' y se estrenará en plataformas el próximo 31 de octubre.

También aprovechó para aclarar que la pelea no fue inventada como estrategia de marketing y que nunca recurriría a ese tipo de acciones para generar convrsación.

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Cris Valencia envuelto en polémicas

La trayectoria artística de Cris Valencia ha estado marcada por polémicas que no le han permitido explotar en la industria a pesar de haber contado con el apoyo, en un principio, del creador de contenido Westcol.

Comentarios negativos sobre otros artistas e incluso denuncias por robo han sido algunos de los temas que lo han hecho tendencia en lugar de ser reconocido por el éxito de sus canciones.