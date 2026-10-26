El crudo video que Komanche había publicado sobre su salud mental: estos eran sus diagnósticos

El fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como Komanche, recordó testimonio personal que compartió con sus seguidores. En octubre de 2023, el creador de contenido publicó un video titulado "Por qué me fui", en el que relató sus problemas de salud mental y explicó por qué se había alejado temporalmente de las redes soiciales.

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La muerte del streamer salvadoreño fue confirmada el 26 de octubre. Komanche fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, Nuevo León, México. Hasta la fecha, las circunstancias definitivas de su fallecimiento seguían bajo investigación y no se había divulgado una conclusión forense definitiva.

¿Qué diagnósticos de salud mental reveló Komanche en su video?

En el video de 2023, Komanche contó que había recibido diagnósticos psiquiátricos desde 2014, cuando tenía 19 años. Según su relato, los profesionales que lo atendieron relacionaron sus dificultades con síntomas que habría experimentado desde la infancia.

El creador de contenido mencionó cinco diagnósticos: depresión, ansiedad, trastorno bipolar, obsesión y esquizofrenia.

Komanche también habló de los tratamientos psiquiátricos y de los periodos en los que necesitó hospitalización. Explicó que, después de alcanzar cierta estabilidad en su vida personal y profesional, decidió dejar de tomar los medicamentos que le habían prescrito. Con el tiempo, reconoció que esa decisión había sido un error y que necesitaba retomar el acompañamiento adecuado.

¿Qué contó Komanche sobre su alejamiento de las redes?

En su testimonio, Komanche relató que había atravesado varias crisis. En una entrevista de 2023 habló de tres intentos previos y de los ingresos hospitalarios que siguieron a esos episodios. En el video Por qué me fui, además, describió una crisis ocurrida durante un viaje a Europa, cuando se encontraba en Madrid.

El streamer explicó que, durante ese periodo, se acumularon dificultades personales, profesionales y de salud física. También mencionó las críticas y las controversias que enfrentaba en internet. Tras regresar a El Salvador, contó que pasó aproximadamente un mes aislado en la casa de sus padres mientras atravesaba una etapa especialmente difícil.

Después de conocerse su fallecimiento, otros creadores de contenido publicaron mensajes que incentivaron a la comunidad a siempre atender los problemas de salud mental y llamaron la atención sobre el acoso digital.