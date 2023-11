¡Aterrador! Una ‘Sirena’ que trabajaba actuando en un acuario vivió momentos de pánico

En las últimas horas, se ha vuelto viral en redes sociales el video de una trabajadora de un acuario que protagonizó momentos de pánico durante su jornada laboral. Un ciudadano que visitaba el lugar registraba las actuaciones de entretenimiento que ofrecía el parque, tradicionalmente para los niños que ingresan al parque cuando un incidente preocupó a los asistentes en la escena.

Aparentemente la mujer disfrazada de Sirena realizaba una impresionante actuación bajo el agua al interior de uno de los tanques, la joven realizaba su rutina interactuando con los visitantes a través del vidrio, cuando la parte de su la ‘aleta’ de su vestuario se atoró con uno de los arrecifes al interior del acuario y le impedía salir a la superficie a respirar.

Rápidamente la mujer reaccionó con gran valentía y de manera muy ágil se desprendió el disfraz atorado y logró nadar a la superficie. Aunque el video dura pocos segundos, las imágenes transmiten la impotencia de la joven al no poder nadar para salir a la superficie y poder respirar.

Video de la ‘Sirena’ que se atasca en un acuario

Afortunadamente este impresionante video no terminó en una tragedia y podría servir como advertencia para que este tipo de espectáculos tengan más precauciones con casos similares.

Reacciones ante el incidente en el acuario

Las reacciones ante este incidente no se hicieron esperar. Los internautas expresaron su admiración y preocupación, comentando que "no había necesidad de que arriesgara su vida de esa manera" y destacando que fue un "milagro" que no se haya ahogado. Asimismo, resaltaron la actuación valiente y rápida de 'Sirena', afirmando que su vida es lo más importante.

Sin embargo, también hubo quienes cuestionaron la seguridad del lugar donde se llevó a cabo la actuación. Algunos internautas opinaron que "sería bueno que coloquen mangueras de oxígeno en la decoración por si sucede una emergencia similar", propuesta que recibió el respaldo de varias personas.

Este impresionante video ha generado un intenso debate en las redes sociales sobre la seguridad de este tipo de actuaciones. La historia de 'Sirena' ha alertado sobre los riesgos que pueden presentarse en situaciones de este tipo y ha llevado a reflexionar sobre las medidas de seguridad que deben implementarse para evitar tragedias.

Este incidente ha dejado claro que, aunque las actuaciones subacuáticas pueden ser fascinantes e impresionantes, es fundamental garantizar la seguridad de quienes las realizan. Este caso en particular ha sido una lección para todos, recordándonos que la vida siempre debe estar por encima de cualquier ilusión o espectáculo.