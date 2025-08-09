CANAL RCN
Él es el actual novio de Isabella Ladera: lo que se sabe de su relación

Isabella Ladera volvió a ser tendencia y muchos se preguntan quién es su actual novio. Conozca detalles de su nueva relación y los gestos que confirmaron el romance.

Isabella Ladera
Foto: @isabella.ladera

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
01:26 p. m.
Este lunes 8 de septiembre, el nombre de Isabella Ladera se convirtió en tendencia internacional luego de que circulara un video íntimo con su expareja, el cantante colombiano Béele.

Aunque el tema generó controversia en redes sociales, por respeto a la privacidad de los involucrados no profundizamos en ese hecho ni difundimos su contenido. Más allá de la polémica, muchos se preguntan: ¿quién es el actual novio de la creadora de contenido venezolana?

Isabella Ladera y Hugo García, un romance que gana fuerza

Durante el último mes, Isabella Ladera y el modelo peruano Hugo García han despertado rumores de una relación sentimental.

Las especulaciones crecieron luego de que García viajara a Miami para acompañar a la influencer en la inauguración de su salón de belleza, realizada el pasado 17 de agosto.

Incluso, se filtraron imágenes que confirmaron la cercanía entre ambos, en una de ellas, se ve al peruano limpiando los espejos del local antes de la apertura, lo que dejó en evidencia su apoyo incondicional hacia la empresaria y creadora de contenido de 26 años.

El gesto más romántico, sin embargo, quedó registrado en TikTok, cuando Hugo García publicó un video en el que recibió un efusivo abrazo de Isabella, confirmando lo especial de su vínculo.

¿Quién es Hugo García?

Hugo García es un reconocido modelo e influencer peruano que alcanzó popularidad tras participar en distintos reality shows de su país.

Su vida personal también ha sido tema de conversación, especialmente después de terminar su relación con Alessia Rovengo, ruptura que ambos confirmaron en redes sociales sin dar mayores detalles.

El nombre de Hugo García volvió a viralizarse tras la filtración del video de Isabella y Béele, pues miles de usuarios en redes sociales se preguntan cómo afronta el modelo la situación actual.

