CANAL RCN
Tendencias

Isabella Ladera rompió el silencio sobre su aventura con Beéle: "Él ya estaba separado"

La modelo venezolana aclaró cómo comenzó su romance con el cantante y respondió a las críticas que han rodeado su historia.

Beele con Isabella Ladera
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
07:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La modelo venezolana Isabella Ladera volvió a ser noticia tras compartir nuevos detalles sobre su relación con el cantante colombiano Beéle, una historia que desde el principio estuvo rodeada de polémica y rumores de infidelidad.

Exnovia de Beéle, Isabella Ladera, fue vista en una cita con estrella del Real Madrid
RELACIONADO

Exnovia de Beéle, Isabella Ladera, fue vista en una cita con estrella del Real Madrid

A través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores, la influencer realizó una inesperada revelación mientras respondía algunas preguntas.

La versión de Isabella Ladera sobre Beéle

Según Ladera, cuando conoció al artista, él ya se encontraba separado. “Esa es la verdad, aunque les incomode porque no encaja con el cuento que quieren creer”, afirmó, dejando claro que no inició una relación con alguien comprometido.

También mencionó que, aunque las pruebas biológicas como un ADN pueden tener cierta permanencia, la interpretación de los hechos por parte de algunos internautas parece no cambiar.

La declaración no tardó en generar debate. Algunos usuarios mostraron su apoyo a la modelo, defendiendo su versión, mientras que otros mantuvieron su escepticismo y le sugirieron dejar atrás el tema.

Un romance breve pero intenso

El romance entre Isabella Ladera y Beéle se hizo público tras una serie de publicaciones en redes sociales en las que ambos compartían momentos juntos, ignorando las críticas que los acusaban de haber sido infieles a sus exparejas.

Conmovedor: se reveló cuál fue el último deseo del papá de Beéle antes de su muerte
RELACIONADO

Conmovedor: se reveló cuál fue el último deseo del papá de Beéle antes de su muerte

Sin embargo, la etapa de muestras públicas de afecto terminó abruptamente, dando paso a mensajes indirectos y, finalmente, al anuncio de su separación.

Ninguno de los dos ha dado una versión oficial sobre las razones de la ruptura, pero Ladera ha dejado entrever en varias ocasiones que se sintió utilizada y que el vínculo no fue como ella esperaba.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Icónica actriz es señalada de robar un computador de reconocido lugar: un video la delató

Artistas

Reconocida influencer tuvo que recibir atención médica de emergencia: todo quedó grabado

Viral

VIDEO I Blessd se va en contra de guardia que bajó a un fan de la tarima durante su show

Otras Noticias

Karol G

Fecha, canal y hora para ver el show de medio tiempo de Karol G en la NFL

Karol G será la encargada de brindarle espectáculo a todos los asistentes para el partido entre Los Ángeles Chargers y Kansas City Chiefs.

Tolima

Viajeros se verán afectados este puente festivo de agosto: popular municipio declaró toque de queda

La medida se llevará a cabo este fin de semana debido a las elecciones de mandatario local.

Estados Unidos

Red de estafadores robó cinco millones de dólares a 400 adultos mayores en los EE. UU. haciéndose pasar por sus nietos

Reforma Laboral

Ponen freno a las empresas: este es el paso a paso que deben seguir para despedir a un trabajador

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol