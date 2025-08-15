Isabella Ladera rompió el silencio sobre su aventura con Beéle: "Él ya estaba separado"

La modelo venezolana Isabella Ladera volvió a ser noticia tras compartir nuevos detalles sobre su relación con el cantante colombiano Beéle, una historia que desde el principio estuvo rodeada de polémica y rumores de infidelidad.

A través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores, la influencer realizó una inesperada revelación mientras respondía algunas preguntas.

La versión de Isabella Ladera sobre Beéle

Según Ladera, cuando conoció al artista, él ya se encontraba separado. “Esa es la verdad, aunque les incomode porque no encaja con el cuento que quieren creer”, afirmó, dejando claro que no inició una relación con alguien comprometido.

También mencionó que, aunque las pruebas biológicas como un ADN pueden tener cierta permanencia, la interpretación de los hechos por parte de algunos internautas parece no cambiar.

La declaración no tardó en generar debate. Algunos usuarios mostraron su apoyo a la modelo, defendiendo su versión, mientras que otros mantuvieron su escepticismo y le sugirieron dejar atrás el tema.

Un romance breve pero intenso

El romance entre Isabella Ladera y Beéle se hizo público tras una serie de publicaciones en redes sociales en las que ambos compartían momentos juntos, ignorando las críticas que los acusaban de haber sido infieles a sus exparejas.

Sin embargo, la etapa de muestras públicas de afecto terminó abruptamente, dando paso a mensajes indirectos y, finalmente, al anuncio de su separación.

Ninguno de los dos ha dado una versión oficial sobre las razones de la ruptura, pero Ladera ha dejado entrever en varias ocasiones que se sintió utilizada y que el vínculo no fue como ella esperaba.