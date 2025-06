En shock: esta fue la inesperada reacción de Yina Calderón tras el triunfo de Altafulla en La Casa de los Famosos

En la noche del 9 de junio del 2025, fue el gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2025 y Andrés Altafulla se convirtió en el ganador de la segunda temporada.

El cantante barranquillero obtuvo el 51,84% de los votos, mientras que Melissa Gate ocupó el segundo lugar con un 44,81%, Emiro Navarro el tercero con un 2,01% y 'La Toxi Costeña' el cuarto con un 1,34%.

RELACIONADO Las primeras palabras de Andrés Altafulla al ganar en La Casa de los Famosos Colombia

Apenas Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron el veredicto, Andrés Altafulla se arrodilló para agradecerle su triunfo a Dios y a cada una de las personas que lo apoyaron. Además, después de que quedó solo en la 'casa más famosa del país', tomó su botín, celebró de manera desaforada, le agradeció al 'jefe' por la oportunidad, apagó la luz de la casa y salió para encontrarse con todos sus excompañeros.

Los primeros que lo recibieron para felicitarlo fueron 'Alerta', Karina García, José Rodríguez y Lady Tabares. Sin embargo, en el momento en el que se enfocó a Yina Calderón, su reacción fue totalmente sorpresiva.

Yina Calderón rompió en llanto tras la victoria de Andrés Altafulla en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Después de que se conoció quién era el ganador de la competencia, todos los exparticipantes se posicionaron en la entrada de la 'casa más famosa del país' para hacerle una especie de calle de honor a Andrés Altafulla, el nuevo ganador.

De esa manera, los habitantes más afines a él no dudaron en abrazarlo y felicitarlo por el camino recorrido y el logro conseguido. No obstante, la actitud de Yina Calderón fue totalmente diferente.

La razón fue que mientras que el cantante estaba recibiendo felicitaciones, ella lloró y no se mostró conforme con el veredicto final. Pues, sobre la recta final del reality, la DJ y empresaria tuvo una gran cantidad de diferencias con el cantante y con Karina García, su pareja.

Yina Calderón no estuvo presente en el momento de celebración de Andrés Altafulla en La Casa de los Famosos

Apenas Andrés Altafulla salió de La Casa de los Famosos y atravesó la 'calle de honor', llegó al set en el que se encontraban los presentadores, pero también su hermana y su mánager.

RELACIONADO Karina García estalló de felicidad tras el triunfo de Altafulla en La Casa de los Famosos

Además, posteriormente, emitió sus primeras palabras y cantó algunas de sus canciones rodeado de la gran mayoría de participantes de la competencia.

Sin embargo, Yina Calderón tomó la decisión de no estar presente debido a que, según ella, era evidente que no se llevaba bien con Andrés Altafulla y no quería verse como una persona hipócrita.