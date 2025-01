Revelan video del arrepentimiento de 'Epa Colombia' tras los daños en Transmilenio

La empresaria e influencer Daneidy Barrera, conocida en las redes sociales como 'Epa Colombia', se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor tras el último fallo de la Corte Suprema de Justicia.

En el 2019, en medio de una protesta social contra el Gobierno de turno, 'Epa Colombia' salió a las calles y destrozó una estación de Transmilenio. Además, se grabó mientras que ejecutaba ese hecho.

Tras lo ocurrido, a Daneidy Barrera se le inició un proceso judicial y se le señaló de tres delitos: daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

El proceso inició desde ese año en el que se realizaron los daños y 'Epa Colombia' siempre pudo defenderse en libertad. Sin embargo, el 27 de enero de 2025, tras un último fallo de la Corte Suprema de Justicia, fueron ratificados los delitos y se ordenó la captura inmediata.

En medio de su proceso de defensa a lo largo de los años, 'Epa Colombia' concedió diferentes entrevistas hablando de los daños que efectuó en Transmilenio y en el programa Impresentables, de Los 40, reconoció que se arrepentía profundamente de ese hecho.

Video: así fue como 'Epa Colombia' confesó que estaba arrepentido a los daños en Transmilenio

Los panelistas de Impresentables le preguntaron a 'Epa Colombia' sobre los hechos de los que se arrepentía y ella manifestó que, por el momento, los daños en Transmilenio eran los únicos que le generaban esa sensación.

"De lo de Transmilenio es de lo único que me arrepiento. Me pareció que yo no debí haberlo hecho, pero estaba mal influenciada", afirmó 'Epa Colombia'.

Y, adicionalmente, reconoció el daño que le había causado a la entidad e indicó que estaba dispuesta a realizar los pagos que fueran necesarios. Sin embargo, más allá de la multa, la justicia ha determinado que también correspondía aplicar medidas penales.

¿Por qué 'Epa Colombia' tomó la decisión de realizar los daños en Transmilenio y grabarse?

Aparte de la entrevista con Impresentables, 'Epa Colombia' habló en el podcast Vos Podés y reveló que realizó esa acción porque ese día tenía previsto grabar contenido y un grupo de amigos le indicaron que las marchas eran el tema que estaba entre las tendencias.

Según Daneidy Barrera, tomaron la decisión de materializar los daños con la intención de hacerse virales en las redes sociales, pero en ese momento no dimensionaron las consecuencias ni la gravedad de lo ocurrido.