"Está en alerta Colombia": Mhoni Vidente sorprendió con otra inesperada predicción

Mhoni Vidente, la reconocida astróloga de origen cubano, no solo ha realizado predicciones sobre los artistas y la política en 2026, sino que también ha manifestado que se podría presentar una enfermedad que afecte a los ciudadanos de varias partes del mundo.

Además, en su análisis, indicó que Colombia es uno de los países que se encuentra en alerta por ese padecimiento.

¿Cuál sería esa enfermedad que tomaría fuerza a lo largo de este nuevo año, según Mhoni Vidente? Descubra aquí en Noticias RCN sus más recientes declaraciones.

Mhoni Vidente aseguró que Colombia puede estar en alerta por el sarampión

La astróloga radicada en México, en un video del 16 de febrero, explicó que es fundamental que las personas se cuiden de los brotes de sarampión para evitar nuevos confinamientos.

"Hay que cuidarse y que vacunarse porque ahorita estamos en suma urgencia debido a que hay más de 10.000 contagios registrados. En el covid, cada persona podía contagiar a otras cuatro o cinco, mientras que en el sarampión se contagian de 16 a 21", puntualizó Mhoni Vidente.

"Ahorita están en alerta Canadá, Estados Unidos, México, todo Centroamérica, Colombia, Venezuela y parte de Asia porque se esparció completamente. Es importante que los niños lleven cubrebocas y que se laven las manos. Aquí el riesgo es para la gente menor de 50 años", añadió.

Sus declaraciones completas fueron las siguientes:

¿Qué más ha dicho Mhoni Vidente sobre Colombia en los últimos días?

Aparte de su análisis sobre el sarampión, Mhoni Vidente indicó que todos los candidatos presidenciales de Colombia necesitan estar muy pendientes de su seguridad.

Y es que, de acuerdo con ella, sus cartas le revelaron que podrían presentarse ataques en el marco de las próximas elecciones.

"Se deben proteger de atentados, de balas y de gente malintencionada que viene desde el sur para poder atacarlos", enfatizó la astróloga.