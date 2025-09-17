“No estoy pintada en la pared”: Violeta y Michelle tienen contundente encuentro en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 iniciaron un nuevo ciclo en la competencia pese a la ausencia indefinida por parte del actor Luis Fernando Hoyos. Ante los comentarios de todos, algunas celebridades se han dejado llevar por sus emociones y el aparente estrés que los retos generan en todos.

Michelle y Violetta se enfrentan en MasterChef

El nuevo reto tomó por sorpresa a los cocineros ya que los chefs manifestaron que con este iban a buscar exclusivamente delantales negros. Ante la incertidumbre, Claudia Bahamón anunció que todos debían trabajar en parejas, de modo que, Violetta y Michelle tuvieron la responsabilidad de trabajar en conjunto.

El tiempo en la cocina inició y los cocineros se dirigieron a la despensa para elegir los respectivos ingredientes que iban a utilizar en sus preparaciones. Sin embargo, al momento de llegar a las estaciones, Violetta se percató de que les faltó un ingrediente fundamental por lo que la presentadora rompió en llanto.

Ante su eufórica reacción, Michelle manifestó su inconformidad ya que tuvieron diferencias a la hora de seleccionar la receta que iban a trabajar para el reto. Claudia Bahamón se percató del hecho por lo que decidió acercarse y darles la oportunidad de negociar una reducción de tiempo a cambio de volver a la despensa por el ingrediente faltante.

Fue así como las mujeres lograron ingresar nuevamente y adquirir los ingredientes necesarios para empezar a cocinar. No obstante, la actriz le manifestó a su compañera que ella no “estaba pintada en la pared” y también debía tener participación en el plato.

Ante estos reclamos, Violetta manifestó que no tenía intenciones de pelear y que la iba a dejar preparar el pipián con sus propios métodos. De esta manera, las mujeres lograron realizar tamales de pipián que iban acompañados de un prometedor ají de maní.

Participantes cuestionan la participación de Luis Fernando Hoyos

Por otro lado, los participantes tuvieron la oportunidad de entablar una conversación seria sobre el destino del actor Luis Fernando Hoyos, quien ha faltado a los más recientes retos a raíz de importantes malestares de salud.

Sin embargo, la situación ha generado gran desconcierto entre sus compañeros, quienes manifestaron que si el actor regresa debe ir directo a eliminación. Así mismo, algunos explicaron que no era justo que el actor participe en un reto de salvación ya que podría estar atrasado a diferencia de sus demás compañeros.