Estos son los carros más lujosos que Maluma posee en el garaje de su casa

Maluma es considerado como uno de los artistas más influyentes de los últimos tiempos en el país, pues su gran talento lo ha llevado a conquistar importantes premios internacionales. Su influencia ha trascendido de los escenarios ya que el antioqueño también es referente de moda, estilo, belleza y lujos.

¿Cuáles son los carros de Maluma?

El intérprete de ‘Según quién’ paralizó las redes sociales, durante las semanas más recientes, al compartir las fotografías en las que presumió su nuevo Ferrari Purosangue con una exclusiva configuración, única en el mundo, y que cuenta con un exótico color verde pallido con el que capturó la atención de millones de sus fanáticos.

Por esto, los más fieles seguidores de los autos de lujo se han interesado por conocer más detalles sobre la imponente colección que el antioqueño ya posee, pues ha sido considerado como el artista colombiano que tiene el garaje más costoso y exclusivo, hasta el momento.

Ferrari F8 Spider: el artista cuenta con un exclusivo Ferrari de color violetto dino con el que ha posado en diferentes fotografías y en el que suele llegar a distintos eventos en la ciudad de Medellín. Con una de las configuraciones más avanzadas, según la página Llanogrande Cars, este auto entra en las categorías más exclusivas del país.

Porsche 911: este auto Turbo S Exclusive Series es la única pieza que actualmente se encuentra en Colombia. De esta referencia, solo existirían 500 unidades en todo el mundo por lo que el paisa posee una de estas y es de color negro.

Porsche 911 GT3 Rs 4.0: este auto es único en el país y se presume que en el mundo solamente existen 600 ejemplares del mismo. Se estima que el precio de este modelo cueste hasta 1 millón de dólares, de modo que, el artista tiene uno de color blanco con detalles grises.

Porsche 911 GT3 Rs 911: este modelo weissach verde corresponde a uno de los dos carros de esta referencia que actualmente se ven en Colombia y puede costar cerca de los 200.000 dólares.

Maluma celebra su nominación a los Latin Grammy 2025

Por otro lado, el cantante antioqueño se tomó un espacio en sus redes sociales para celebrar su más reciente nominación en la nueva edición del Grammy Latino en la categoría mejor canción urbana por su éxito ‘Cosas pendientes’ y en la categoría mejor canción regional mexicana por su colaboración con Carin León ‘Si tú me vieras’.