Este fin de semana, Vive Claro Distrito Cultural, lo demostró una vez más con la presentación de Imagine Dragons y el Oktoberfest, dos experiencias totalmente distintas que confirmaron por qué este recinto es hoy el espacio más innovador, eficiente y sostenible del país.

Vive Claro: donde la cultura se transforma sin pausa

El pasado fin de semana, Vive Claro Distrito Cultural volvió a mostrar su capacidad única para adaptarse a todo tipo de eventos. El viernes, más de 30.000 personas vibraron con el concierto de Imagine Dragons en el foro principal. Menos de 24 horas después, el mismo espacio se transformó por completo para recibir el Oktoberfest, con una atmósfera festiva, familiar y totalmente diferente.

Foto cortesía Ocesa: Vive Claro Distrito Cultural: el recinto multipropósito más versátil y sostenible del país

Esta transición relámpago fue posible gracias a la operación coordinada de los equipos técnicos, de aseo y producción, que en tiempo récord lograron desmontar, limpiar y reacondicionar las áreas sin afectar la calidad ni la sostenibilidad del recinto.

Foto cortesía Ocesa: Vive Claro Distrito Cultural

Diseño inteligente y modular al servicio de la experiencia

La clave del éxito de Vive Claro está en su infraestructura inteligente. El espacio cuenta con un foro con capacidad para 40.000 personas y un pabellón multipropósito para 7.000 asistentes. Ambos fueron diseñados para acoger conciertos, ferias, exposiciones y experiencias culturales o corporativas con el mismo nivel de eficiencia.

Su diseño modular permite reorganizar el espacio de acuerdo con las necesidades de cada evento, optimizando recursos y reduciendo los tiempos de montaje y desmontaje.

Foto cortesía Ocesa: Vive Claro Distrito Cultural

Sostenibilidad: el corazón del modelo operativo

Más allá de la versatilidad, Vive Claro Distrito Cultural se ha posicionado como un referente en sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Su modelo de operación garantiza:

Cero residuos enviados a relleno sanitario.

Gestión circular de materiales y energía.

Control riguroso de ruido y accesibilidad total.

Acompañamiento constante a la comunidad vecina.

Cada detalle busca asegurar que el entretenimiento masivo pueda convivir con el respeto por el entorno y la eficiencia energética.

Foto cortesía Ocesa: Vive Claro Distrito Cultural

Impacto económico y social que impulsa a Bogotá

Los grandes eventos realizados en Vive Claro no solo transforman el panorama cultural, sino que también tienen un impacto económico notable. Según cifras del recinto, cada concierto genera más de $2.300 millones de pesos en impuestos, aportando directamente al desarrollo de la ciudad.

El reciente fin de semana representó un impacto turístico superior a $7.000 millones COP, con más del 30% de asistentes provenientes de fuera de Bogotá. Además, la industria cultural y del entretenimiento emplea a más de 300.000 personas en Colombia, consolidándose como un motor de crecimiento, empleo e innovación.

Foto cortesía Ocesa: Vive Claro Distrito Cultural

Un espacio vivo al ritmo de la cultura

Con cada evento, Vive Claro Distrito Cultural reafirma su propósito: ser un espacio vivo, adaptable y sostenible que conecta la cultura, el entretenimiento y el desarrollo económico del país. Su modelo operativo, enfocado en la eficiencia y la sostenibilidad, lo posiciona como el epicentro del entretenimiento moderno en Colombia y una referencia regional en innovación cultural.