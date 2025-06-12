CANAL RCN
Tendencias

Autogobierno y límites al poder: las claves del libro que busca abrir un debate nacional

David Cote lanzó un libro que busca la recuperación urgente de los principios del Estado moderno para Colombia.

Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

diciembre 06 de 2025
03:07 p. m.
En un panorama nacional marcado por el desgaste institucional, la pérdida de confianza en lo público y una profunda crisis de valores, el abogado y profesor universitario, David Cote, lanzó en Bogotá su más reciente libro:

‘La influencia de la reforma protestante en el Estado moderno’ una obra que, según explica, busca, con urgencia, un debate nacional para recuperar sus principios para enfrentar los desafíos actuales de Colombia.

Cote parte de una premisa histórica que, aunque poco discutida en el ámbito público, es ampliamente reconocida por la sociología y la ciencia política: la Reforma Protestante del siglo XVI, junto con el Renacimiento y el descubrimiento de América, fue uno de los grandes pilares que dieron fin a la Edad Media y sentaron las bases de la Edad Moderna.

De ese proceso surgió la figura del Estado Nación, un modelo que integró identidad religiosa, visión de gobierno y un nuevo paradigma de ciudadanía.

Esto es lo que busca el libro que lanzó David Cote

De acuerdo con David Cote, su propósito con este libro no es hacer un repaso académico, sino traer esa reflexión a la Colombia de hoy.

Para el autor, el país atraviesa una crisis que no se resuelve con reformas administrativas ni con cambios de gobierno, sino con una transformación ética profunda basada en tres pilares: santidad e integridad en el servicio público, límites al poder y cultura del autogobierno.

El Estado moderno nació a partir de la idea de que la ley está por encima del poder y no al revés. Ese principio se perdió en muchas sociedades, incluida la nuestra.

Cote insiste en que las instituciones solo pueden fortalecerse si quienes las integran asumen la vocación pública como un acto de servicio y no como una oportunidad económica o un escalón para acumular influencia. La integridad, asegura, no es un ideal abstracto, sino una responsabilidad ante la sociedad y ante Dios.

¿Es necesario limitar el poder en Colombia? Esto revela el libro

La obra resalta la necesidad de restablecer con firmeza los límites al poder. “Nuestras culturas tienden más a respetar a la figura poderosa que a la ley misma”, señaló.

Su libro propone recuperar un fundamento central de las sociedades protestantes: nadie, ni el funcionario, ni el líder político, ni el empresario, está por encima de las normas, por más prestigio o influencia que tenga, dijo Cote.

Su libro busca ser una invitación a reorientar el rumbo, a retomar valores perdidos y a reconocer que ninguna reforma estructural tendrá éxito si no se acompaña de un cambio profundo en la ética pública y en el comportamiento individual.

Llegue quien llegue al poder, si no acude a estos principios, seguirá el fracaso y la frustración cada cuatro años.

