Pilas: si hace esto no lo dejarán ingresar al concierto de J Balvin en Bogotá

José Osorio ya se encuentra en Bogotá y miles de fanáticos se están preparando para recibir al antioqueño en el estadio El Campín. Tras un titánico concierto en Medellín, el pasado 29 de noviembre, sus fanáticos han manifestado sus amplias expectativas por observar el próximo show que también traerá inéditas sorpresas y encuentros nunca antes vistos.

Por esto, la tiquetera oficial del evento reveló las principales recomendaciones que todos los asistentes deben tener en cuenta si quieren ingresar sin problemas al recinto.

Recomendaciones para ingresar al concierto de J Balvin

Según la página oficial de Tu Boleta, los asistentes al concierto deben tener presentes distintas recomendaciones que de no cumplirlas impedirán el ingreso al recinto.

Por esto, no está permitido: ingreso de comida o sombrillas, llegar en estado de embriaguez o sustancias psicoactivas, cámaras profesionales o semiprofesionales, objetos cortopunzantes o cualquier tipo de arma, correas con hebillas contundentes, mujeres con más de cinco meses de gestación, fumar en el estadio, jugar o correr.

Por otro lado, la tiquetera hizo una serie de recomendaciones para dar a conocer lo que está permitido a la hora del ingreso al recinto como: bolsos pequeños, ropa cómoda, boletas adquiridas en www.tuboleta.com y celular.

Así mismo, se sugirió a los asistentes llegar temprano para evitar el tráfico y movilizarse en vehículos públicos para evitar la congestión. La única localidad familiar es oriental alta desde los 10 años por lo que el ingreso se dará en compañía de un adulto responsable.

La apertura de las puertas del Campín será a las 3:00 p.m. y si se desea reclamar la boletería en taquilla, durante el día del evento, esta estará habilitada de 9:00 a.m. a 11:00 p.m., antes de finalizar el show. Para adquirir las boletas digitales se debe descargar la aplicación de Tu Boleta y desde allí mostrar la entrada.

Según el artista, quien compartió la información por medio de las historias de su cuenta de Instagram, el concierto dará inicio a las 8:00 p.m. puntual. De esta manera, cientos de fanáticos manifestaron que esta presentación también sería de larga duración como su primera fecha en Medellín.

J Balvin disfruta sus días en Bogotá

Por otro lado, el artista sorprendió a sus fanáticos al compartir detalles inéditos de su más reciente estadía en la capital colombiana en donde se mostró disfrutando de distintos restaurantes, jugando fútbol y hasta reaccionando al más reciente temblor que sacudió la madrugada del pasado 10 de diciembre.

Así mismo, el artista llegó al Campín para observar de cerca el montaje de su show que se convertirá en uno de los pocos conciertos 360 que se han hecho en dicho recinto.