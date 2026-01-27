Vive Claro Experience Club: nueva membresía VIP para conciertos en Colombia

Desde accesos exclusivos hasta servicios personalizados y ubicación privilegiada, esta propuesta busca conquistar a los verdaderos fans de la música en vivo. La membresía permitirá el ingreso a todos los conciertos abiertos al público en el Foro Vive Claro, convirtiendo cada evento en un plan memorable antes, durante y después del espectáculo.

¿Qué es Vive Claro Experience Club y por qué marca la diferencia?

Vive Claro Experience Club es una membresía VIP creada para quienes consideran que un concierto es mucho más que escuchar música en vivo. Se trata de una experiencia integral que comienza desde el momento en que se llega al venue y se extiende incluso después de que termina el show.

Cortesía: Vive Claro

El programa permite el acceso a todos los conciertos abiertos al público en el Foro Vive Claro, con beneficios exclusivos que elevan el estándar de comodidad, atención y cercanía con el espectáculo. Desde filas preferenciales hasta zonas premium, el objetivo es claro: que el asistente se concentre solo en disfrutar.

Esta propuesta responde a una tendencia creciente en la industria del entretenimiento: ofrecer experiencias personalizadas y de alto nivel a los fanáticos más fieles.

Cortesía: Vive Claro

Beneficios exclusivos de la membresía Vive Claro Experience Club

La membresía incluye una serie de ventajas diseñadas para optimizar cada momento del evento:

Acceso a todos los conciertos abiertos al público en el Foro Vive Claro.

Puertas de ingreso VIP al recinto y al box de graderías.

Silla premium exclusiva con máxima comodidad.

Servicio de mesero y conserje personalizado.

Estacionamiento preferente dentro del inmueble.

Barras exclusivas con oferta gastronómica premium.

Baños VIP de uso exclusivo.

After Lounge VIP en la zona hospitality al finalizar el show.

Kit de bienvenida.

Puntos de carga para dispositivos electrónicos.

Además, la membresía incluye un consumo por silla habilitado durante todo el año, lo que suma valor a cada evento sin preocuparse por gastos adicionales inmediatos.

Una experiencia de conciertos sin filas, sin estrés y sin interrupciones

Uno de los principales diferenciales de Vive Claro Experience Club es la eliminación de fricciones habituales en los eventos masivos. Las largas filas, la búsqueda de parqueadero o los espacios incómodos dejan de ser un problema gracias a un modelo centrado en la experiencia premium.

El acceso preferencial, los servicios personalizados y las zonas exclusivas permiten que cada asistente viva el espectáculo de forma fluida, con mayor confort y sin distracciones. Además, el After Lounge VIP extiende la experiencia más allá del concierto, ofreciendo un espacio de encuentro una vez finaliza el show.

Cortesía: Vive Claro

¿Dónde aplica y cómo funciona la membresía?

La membresía es válida para todos los eventos abiertos al público en el Foro Vive Claro y no aplica en eventos privados. Su vigencia anual permite disfrutar múltiples conciertos con una sola suscripción, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes asisten con frecuencia a espectáculos en vivo.

Con esta iniciativa, Claro consolida su apuesta por el entretenimiento experiencial, sumándose a una tendencia global donde los eventos se convierten en vivencias memorables más allá del escenario.

Vive Claro Experience Club y el futuro del entretenimiento en vivo

El lanzamiento de Vive Claro Experience Club refleja un cambio en la forma de consumir conciertos en Colombia: ya no se trata solo de ver al artista, sino de vivir una experiencia completa, cómoda y memorable.

Para los fans más apasionados, esta membresía representa una nueva manera de disfrutar la música en vivo, con atención preferencial, espacios exclusivos y beneficios que convierten cada show en un plan premium desde el primer momento hasta el final de la noche.