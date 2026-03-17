Lo último: las declaraciones desde la FCF que sacarían a Jhon Jader de la selección Colombia

Una nueva polémica rodea el nombre del delantero colombiano Jhon Jader Durán y su futuro dentro de la Selección Colombia. En las últimas horas surgió una versión que, de confirmarse, podría afectar seriamente las opciones del joven atacante de integrar la convocatoria del combinado nacional para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde hace varios meses, el nombre del delantero ha estado rodeado de rumores relacionados con supuestas diferencias internas dentro del equipo nacional, tanto con algunos compañeros como con integrantes del cuerpo técnico. Aunque ninguna de esas versiones ha sido confirmada oficialmente, la reciente declaración revelada por un reconocido periodista deportivo volvió a poner el tema en el centro del debate.

La versión revelada en un programa radial

La controversia tomó fuerza luego de que el periodista Javier Hernández Bonnet compartiera en su programa radial una conversación privada que, según explicó, sostuvo con Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol y uno de los dirigentes con mayor peso dentro del balompié nacional.

De acuerdo con el comunicador, durante ese diálogo consultó directamente al directivo sobre la situación de Durán y sobre la posibilidad de que el entrenador Néstor Lorenzo lo tenga en cuenta para una eventual convocatoria al Mundial de 2026. La respuesta del dirigente, según relató Hernández Bonnet, fue breve pero contundente: “Muy mal muchacho”.

Las palabras atribuidas al dirigente generaron inmediatamente una ola de reacciones entre analistas y aficionados, pues reflejarían la percepción que existiría sobre el comportamiento del jugador dentro del entorno de la selección.

Un panorama complicado para el delantero

El propio periodista añadió que ese concepto no sería exclusivo de un solo dirigente, sino que reflejaría una opinión extendida dentro de la estructura de la federación. Según explicó, figuras influyentes del fútbol colombiano como Ramón Jesurún y Carlos Mario Zuluaga también tendrían conocimiento de la situación del delantero.

“Ese es el concepto en el que tienen a Durán al interior de la Federación. Hoy no está en el llavero de nadie por estos lados, el nombre de él no funciona en la sede de la Federación”, afirmó el comunicador al referirse al ambiente que rodearía al futbolista en el entorno dirigencial.

Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de la Selección Colombia ni del propio jugador, la revelación vuelve a abrir el debate sobre su futuro en el equipo nacional. De mantenerse ese tipo de percepciones dentro de la dirigencia, el delantero podría ver seriamente reducidas sus posibilidades de ser considerado para futuras convocatorias, incluida la del Mundial de 2026, un objetivo que para muchos futbolistas representa la máxima aspiración en su carrera profesional.