"Poco probable": famoso vidente asombró con predicción para la primera vuelta presidencial en Colombia

En Colombia ya quedó definido el Congreso y cada uno de los candidatos que se medirán en la primera vuelta presidencial.

Es así como la ciudadanía ha comenzado a escuchar cada una de las propuestas para definir su voto en la jornada electoral del 31 de mayo de 2026.

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Además, los astrólogos también han comenzado a realizar sus análisis debido a que las personas les han consultado acerca de un posible ganador.

Por lo tanto, en los últimos días, Daniel Daza, el reconocido vidente de Colombia, rompió el silencio y realizó una predicción para la primera vuelta presidencial. ¿Cuál fue?

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De acuerdo con la lectura astrológica de Daniel Daza, el panorama no sería del todo favorable para Paloma Valencia.

"Claramente, ella tiene que ser una buena ganadora en todo lo que tiene que ver con popularidad este año. Cuando uno comprende los ciclos astrales, entiende en qué momento de su vida está. Ella tiene 48 años y es del 19 de enero, entonces está en los años más importantes de su vida", comenzó expresando el astrólogo.

"Se llaman los 'años de Júpiter', que es cuando uno tiene 12, 24, 36, 48, 60, 72, etc. Ella en este momento tiene 48 años, pero el problema es que ese retorno de Júpiter lo va a tener a mediados de abril y las elecciones son en mayo y/o en junio. Eso quiere decir que si hubieran sido hoy, Paloma hubiera sido una gran revelación política, pero ahora es muy poco probable que le alcance para poder llegar a ser presidenta de Colombia, aunque nos podríamos ganar una sorpresa en la primera vuelta", añadió.

¿Cuándo sería la segunda vuelta presidencial en Colombia?

En caso de que no haya un ganador en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, en el calendario electoral está estipulado que los colombianos tendrían que volver a las urnas el 21 de junio.

Además, la posesión del nuevo presidente se llevaría a cabo el 7 de agosto de 2026.