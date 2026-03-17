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Daniel Noboa respondió a declaraciones del presidente Petro sobre supuestos bombardeos en Colombia

El presidente de Ecuador se pronunció y manifestó que las operaciones militares en la frontera se han mantenido de lado ecuatoriano.

Daniel Noboa y Gustavo Petro presidentes de Ecuador y Colombia
FOTO: Daniel Noboa - X | Presidencia de Colombia

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
09:32 a. m.
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La tensión entre Colombia y Ecuador escaló luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestara que son "falsas" las acusaciones de Gustavo Petro sobre un supuesto bombardeo en territorio colombiano.

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A través de su cuenta de X, Noboa respondió públicamente asegurando que las operaciones militares que se adelantan en Ecuador se están desarrollando exclusivamente dentro de su territorio, específicamente contra estructuras criminales que operan en la frontera.

Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera. Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo.

Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador, se pronunció al respecto tras conversar con Noboa. "El Ecuador en efecto tiene operaciones de ataque a campamentos de grupos irregulares. No son ecuatorianos, son grupos que pasan nuestra frontera, pero están ubicados en territorios colombianos", dijo a Teleamazonas.

Operaciones militares y conflicto en la frontera Colombia Ecuador

La controversia se produce tras un operativo militar ecuatoriano en la provincia de Sucumbíos, donde fue atacado un campamento de disidencias de las Farc. Esta región, ubicada en la frontera noreste, es históricamente un corredor estratégico para actividades ilegales como el tráfico de drogas, armas, minería ilegal y trata de personas.

En este contexto, Petro advirtió que espera los resultados de una investigación oficial antes de tomar decisiones, subrayando que Colombia no busca un conflicto armado. Incluso, el mandatario solicitó la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, para mediar en la situación y evitar una escalada mayor.

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En medio de las acciones ecuatorianas, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, aseguró en diálogo con AFP que el país trabaja junto a Ecuador y Venezuela en una política de “asfixia total” contra los grupos armados, buscando cerrarles cualquier espacio de operación en zonas fronterizas.

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A la par, la canciller ecuatoriana confirmó que ambos países acudirán a una mesa de diálogo en el marco de la Comunidad Andina, con el objetivo de retomar conversaciones diplomáticas y reducir la tensión bilateral.

La crisis se agrava por una guerra comercial iniciada en febrero, cuando Ecuador impuso aranceles a productos colombianos, acusando falta de control en la frontera. Colombia respondió con medidas similares, lo que ha afectado el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo entre ambas naciones.

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