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Escalofriante robo a camioneta en Bogotá quedó en video a plena luz del día

A plena luz del día se registró un impresionante atraco en la capital de la República. Tras asaltantes rompieron una camioneta.

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
10:56 a. m.
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Un nuevo hecho de inseguridad encendió las alarmas en la capital colombiana durante la tarde del lunes 16 de marzo, luego de que se registrara un violento robo a plena luz del día en una concurrida vía del norte de la ciudad. El episodio ocurrió sobre la calle 116 con carrera 71B, en la localidad de Suba, en Bogotá, y quedó registrado en video por otro conductor que se encontraba detenido en el mismo punto del tráfico.

Según las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, tres hombres participaron en el asalto contra los ocupantes de una camioneta de marca Mazda que se encontraba detenida esperando el cambio del semáforo. El hecho ocurrió en cuestión de segundos y dejó en evidencia la modalidad de robo que se ha repetido en distintos sectores de la ciudad.

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El momento del asalto quedó grabado

El material audiovisual fue captado por la cámara de un vehículo que estaba justo detrás de la camioneta atacada. En el video se observa cómo los tres delincuentes se acercan rápidamente al automotor mientras este permanece detenido ante la luz roja del semáforo.

Uno de los asaltantes rompe una de las ventanas del vehículo para facilitar el acceso al interior, mientras sus cómplices rodean la camioneta para intimidar a los ocupantes. A pesar de que dentro del carro se encontraban varias personas, los delincuentes no dudaron en actuar con violencia para cometer el robo.

Posteriormente, los sujetos amenazan a las víctimas con un arma de fuego y las obligan a entregar sus pertenencias. En pocos segundos logran despojarlas de objetos de valor, entre ellos celulares y otros elementos personales, antes de huir del lugar.

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Autoridades investigan el caso

Tras la difusión de las imágenes, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables del asalto. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que ya se analizan los videos captados en la zona con el fin de ubicar a los delincuentes y establecer la ruta de escape que utilizaron después del robo.

Este tipo de hechos ha generado preocupación entre los ciudadanos, especialmente por tratarse de un ataque ocurrido a plena luz del día y en un sector con alto flujo vehicular. Además, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en las vías de la capital y los riesgos que enfrentan los conductores mientras permanecen detenidos en semáforos o en medio del tráfico.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier información que permita dar con el paradero de los responsables de este violento episodio que dejó en evidencia la vulnerabilidad de los conductores en algunas zonas de la ciudad.

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