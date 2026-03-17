SOAT en Colombia tendría cambios: Gobierno propone nuevas reglas para pagos por accidentes

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) podría tener cambios importantes en Colombia.

El Ministerio de Salud publicó un proyecto de decreto que propone modificar varias disposiciones del Decreto 780 de 2016, con el objetivo de ajustar las reglas relacionadas con la cobertura de servicios de salud para víctimas de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural y hechos terroristas.

La iniciativa busca modificar algunos artículos del decreto vigente para redefinir procedimientos de auditoría, facturación y reconocimiento de pagos dentro del sistema.

Según el documento oficial, estos ajustes pretenden mejorar el flujo de recursos y simplificar los trámites entre clínicas, hospitales, aseguradoras y entidades del sistema de salud.

Cambios que propone el Ministerio de Salud en el SOAT

Uno de los puntos centrales del proyecto plantea que las reclamaciones por atenciones médicas cubiertas por pólizas del SOAT con tarifa diferencial tendrían una única auditoría.

Esta revisión sería realizada por la aseguradora correspondiente o por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

La propuesta busca reducir procesos repetidos y acelerar los pagos a las instituciones de salud que atienden a víctimas de accidentes de tránsito.

De acuerdo con el documento, “el proyecto de acto administrativo busca i) dar claridad a la interpretación imperante del monto a facturar por los prestadores de servicios de salud y del monto a reconocer y pagar por las aseguradoras autorizadas para operar el ramo del SOAT a través del nuevo procedimiento de cobro, reconocimiento y pago”.

Asimismo, el Ministerio señala que también se pretende mejorar la gestión de recursos relacionados con la atención de accidentes cubiertos por el seguro.

¿Qué busca el proyecto con las nuevas reglas del SOAT?

El texto oficial explica que la propuesta tiene varios objetivos dentro del sistema de salud. Entre ellos, definir con mayor claridad cuánto deben facturar los prestadores de servicios de salud por la atención a víctimas de accidentes de tránsito y cómo las aseguradoras deben reconocer esos pagos.

Además, la iniciativa pretende reducir los tiempos de radicación y pago de reclamaciones ante la ADRES, especialmente en los casos en los que se requiere certificar el agotamiento de la cobertura del SOAT.

Otro aspecto importante del proyecto es la forma en que se certificarán las víctimas de eventos catastróficos o terroristas. La norma propone que las alcaldías municipales elaboren un censo de víctimas dentro de los 30 días posteriores al evento, el cual deberá ser enviado a la ADRES.

Este documento será clave para que las víctimas puedan acceder al reconocimiento de servicios de salud, indemnizaciones y otros gastos asociados dentro del sistema.