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El poder de la respiración en la salud emocional: lo que dice la ciencia

Respirar para sanar: el método que gana respaldo en la salud mental.

poder de la respiracion para la salud
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
09:34 a. m.
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En los últimos años, la respiración dejó de ser vista solo como una función automática del cuerpo para convertirse en una herramienta terapéutica con creciente respaldo científico.

Bajo el principio de que “vivimos como respiramos”, diversas técnicas agrupadas en el llamado breathwork (trabajo consciente de la respiración) están siendo exploradas como apoyo en el tratamiento de traumas emocionales profundos.

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Este enfoque parte de una idea central: el trauma no solo se almacena en la mente, sino también en el cuerpo. Por ello, intervenir en procesos fisiológicos como la respiración podría influir directamente en la regulación emocional.

De acuerdo con investigaciones recientes, las prácticas respiratorias controladas tienen efectos medibles sobre el sistema nervioso, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad.

Un metaanálisis publicado en la base de datos científica PubMed concluyó que el breathwork puede generar mejoras significativas en la salud mental, incluyendo reducción de síntomas de ansiedad y depresión.

¿Cómo la respiración puede sanar traumas profundos?

El impacto de la respiración en el organismo está directamente relacionado con el sistema nervioso autónomo. Cuando una persona experimenta estrés o trauma, predomina el sistema simpático —asociado a la respuesta de “lucha o huida”—. Las técnicas de respiración buscan activar el sistema parasimpático, encargado de inducir calma y recuperación.

Estudios científicos han demostrado que ejercicios como la respiración diafragmática pueden disminuir la actividad fisiológica asociada al estrés, reduciendo la frecuencia cardíaca y promoviendo estados de relajación.

Además, ensayos clínicos han evidenciado que prácticas estructuradas de respiración mejoran el estado de ánimo y reducen emociones negativas como la ansiedad en comparación con otras técnicas como la meditación.

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Desde el enfoque terapéutico, algunos especialistas sostienen que estas prácticas permiten acceder a emociones reprimidas, facilitando su procesamiento. Sin embargo, la comunidad científica insiste en que estos efectos deben ser interpretados con cautela y dentro de contextos clínicos adecuados.

¿Qué dice la ciencia sobre el método “vivimos como respiramos”?

Aunque el interés por estas técnicas ha crecido, los expertos coinciden en que aún se requiere mayor evidencia para validar plenamente su uso como tratamiento principal para traumas.

Algunas prácticas, como la respiración holotrópica o el rebirthing, han sido cuestionadas por la falta de respaldo científico sólido o incluso catalogadas como pseudoterapias en ciertos contextos.

No obstante, otras aproximaciones más estructuradas y supervisadas sí han mostrado beneficios como complemento terapéutico.

Por ejemplo, investigaciones en poblaciones clínicas han registrado disminución en los niveles de ansiedad tras ejercicios respiratorios controlados.

Incluso en contextos de rehabilitación, estudios piloto han explorado el uso del breathwork junto con otras terapias, observando mejoras en indicadores fisiológicos como la frecuencia cardíaca.

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En ese sentido, la evidencia sugiere que la respiración consciente puede ser una herramienta útil dentro de un enfoque integral de salud mental, especialmente cuando se combina con acompañamiento profesional.

Hoy, el mensaje parece claro: respirar no solo es vivir, también puede ser una puerta hacia el bienestar emocional. Sin embargo, su aplicación debe hacerse con criterio, respaldo clínico y sin sustituir tratamientos psicológicos o psiquiátricos cuando sean necesarios.

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