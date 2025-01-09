CANAL RCN
“Volver a mí”: un viaje literario hacia la sanación y el reencuentro interior

La escritora barranquillera Lianeth Rada presentó su primer libro, una obra que invita a la reflexión y al crecimiento personal.

septiembre 01 de 2025
01:17 p. m.
Con una propuesta que mezcla espiritualidad, narrativa íntima y un lenguaje cercano, la escritora barranquillera Lianeth Rada lanzó su primer libro “Volver a mí”, una obra que invita a los lectores a reencontrarse con su esencia y a mirar la vida desde la transformación y no desde la ruptura.

La historia tiene como protagonista a Camille, una mujer que viaja a Estambul y Praga en busca de un nuevo comienzo, pero que termina emprendiendo un recorrido mucho más profundo: un proceso de sanación, confrontación con sus sombras y reconciliación consigo misma.

Durante la trama, Camille conoce a mujeres que se convierten en espejos y maestras, acompañándola en un despertar que, según la autora, refleja el camino que muchos atraviesan en busca de equilibrio y sentido.

Una experiencia personal convertida en literatura

“Este libro nace de mi propia búsqueda. Escribir Volver a mí fue un acto de valentía, de mirar hacia adentro y de recordar que la fuerza para sanar siempre está en nosotros mismos”, explicó Lianeth Rada durante el lanzamiento de la obra en Barranquilla.

El evento incluyó un conversatorio en el que la autora compartió el trasfondo de su proceso creativo y el mensaje que espera transmitir: “No estamos rotos, estamos en transformación”.

Disponible en inglés y español

La obra está disponible en ambos idiomas y marca el inicio del camino literario de Lianeth Rada, quien encontró en la escritura un puente entre la razón y la sensibilidad tras una década dedicada al mundo del software.

Con “Volver a mí”, la joven autora busca inspirar a los lectores a detenerse, mirarse y atreverse a empezar de nuevo.

