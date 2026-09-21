Jhonny Rivera impulsa festival en Pereira para reactivar la economía tras el terremoto

Un mes ha transcurrido tras el fuerte terremoto, de magnitud 7,4, que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y que dejó a miles de personas afectadas. Ante los esfuerzos por salvar vidas, recuperar las pertenencias de las viviendas y volver a construir al país, ahora la apuesta se ha centrado en reactivar las economías de cada región que resultó devastada por el movimiento telúrico.

Pereira, una de las ciudades más impactadas por el sismo, ahora busca volver a llamar la atención de los colombianos para lograr reactivar su economía.

Por esto, el cantante Jhonny Rivera dio a conocer detalles de la nueva iniciativa con la que buscan volver a poner los ojos en la ciudad como atractivo turístico para apoyar la economía local tras el devastador sismo.

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¿De qué se trata el ‘Volveremos Fest’?

Tras varios días de amplias dificultades, ahora la principal apuesta es reactivar la economía local con el objetivo de apoyar a miles de comerciantes que hicieron de sus negocios su principal sustento de vida.

Por esto, ante la necesidad de volver a reactivar estos comercios, ‘Volveremos Fest’ nació con el objetivo de llamar a todos los colombianos y demás personas del mundo para que vuelvan a recorrer las calles de la ciudad.

Según el cantante Jhonny Rivera, los próximos 2,3 y 4 de octubre se realizarán distintas actividades culturales en donde se harán eventos como desfiles artísticos, música, cultura, alegría y más sorpresas para que todos los visitantes se animen y conozcan la belleza de una ciudad que se encuentra resurgiendo.

“Quiero invitar a todo Colombia para que vengan a Pereira. Vengan a disfrutar, a comprar, a comer rico, a hospedarse, a recorrer nuestra ciudad y a tenderle la mano a nuestra gente. Porque después de los momentos difíciles es cuando descubrimos de qué estamos hechos. Pereira se levanta, Pereira vuelve a sonreír, Pereira vuelve a ser más fuerte”, aseguró Rivera.

¿Cómo asistir al ‘Volveremos Fest’?

Según el artista, las personas interesadas en asistir el gran festival podrán hacerlo adquiriendo un bono solidario por medio de mundoboletos.com en su página oficial.

Así mismo, este evento contará con la participación de otros artistas como Nanpa Básico, creadores de contenido, entre otros aliados estratégicos.