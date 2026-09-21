Conozca las marchas y manifestaciones en Bogotá del 21 al 27 de septiembre

La Alcaldía de Bogotá ha anunciado diferentes marchas, manifestaciones y otros eventos culturales para la semana del 21 al 27 de septiembre que podrían generar afectaciones en la movilidad y cambios en la operación de las rutas de TransMilenio.

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La entidad recomienda a los usuarios estar revisando con frecuencia los diferentes portales para conocer las afectaciones y reprogramar sus recorridos para no tener problemas de tiempo o transporte.

Marchas y manifestaciones programadas en Bogotá del 21 al 27 de septiembre

Esta es la agenda de marchas, manifestaciones y eventos culturales en Bogotá para la semana del 21 al 27 de septiembre:

Lunes 21 de septiembre

Plantón: 'Manifestación padres de familia' en el IED Oswlado Guayasamín a las 7:00 a. m.

Marcha: 'Manifestación por los derechos culturales' en la Universidad Distrital sede ASAB a las 10:00 a. m.

Plantón: 'UD Sede Bosa' en la Universidad Distrital sede Bosa Porvenir a las 11:00 a. m.

Plantón: 'En exigencia de los pagos de los proyectos ganadores del MinCultura' en la sede del Ministerio de Cultura a las 11:00 a. m.

Martes 22 de septiembre

Plantón: 'Los taxistas protestan. Gran Pitazón' en la sede de la Secretaría Distrital de Movilidad a las 9:00 a. m.

Plantón: '¡Nuestros niñxs no se tocan!' en el Colegio Atanasio Girardot Sede B a las 12:00 m.

Miércoles 23 de septiembre

'Plantón Nacional LGTBIQ Trans' en el Parque de los Hippies a las 3:00 p .m.

Jueves 24 de septiembre

Evento: 'Pinta mural en gran formato' en el Barrio Molinos II a las 8:00 a .m.

Plantón: 'Meeting nacional ¡Basta de abusos! en PetroBras de la carrera 50 a las 9:00 a. m.

Evento: 'Mural aborto libre, acompañado y lesbofeminista' en Autopista Sur junto a la estación Venecia a las 10:00 a. m.

Viernes 25 de septiembre

Evento: 'Pinta mural en gran formato' en el barrio Molinos II a las 8:00 a. m.

Plantón: 'Mitin por la libertad de los presos políticos del mundo' en la Sede de la Fiscalía General de la Nación a las 10:00 a. m.

Domingo 27 de septiembre

Caravana: 'Sensibilización sobre los animales explotados en la industria alimentaria' frente al Portal El Dorado a las 9:00 a. m.

Marcha: 'Por nuestra libertad reproductiva' en Oriéntame, calle 33A con carrera 16, a las 12:00 m.

Evento: 'Gran manifestación en defensa de la fe' en la Plaza de Bolívar a las 3:00 p. m.

Recomendaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno

A partir de la programación de los eventos, la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá brinda una serie de recomendaciones para que la ciudadanía no tenga inconvenientes: además de consultar los canales oficiales de movilidad en Bogotá para conocer cierres viales y desvíos, invitan a los participantes de las marchas y movilizaciones a hacerlo de forma pacífica para no afectar la buena convivencia de la ciudadanía.