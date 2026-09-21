Los destinos favoritos de los colombianos para viajar en octubre

La semana de receso de octubre empieza a definir las preferencias de los viajeros en Colombia. Según cifras de Booking.com, San Andrés, Cartagena, Neiva, Villavicencio y Salento registran el mayor crecimiento en búsquedas frente al mismo periodo de 2025, convirtiéndose en algunas de las opciones más consultadas para esta temporada.

El interés por viajar también está acompañado por una mayor preocupación por el impacto ambiental. El reporte Travel & Sustainability de Booking.com señala que 76 % de los viajeros colombianos planea viajar de manera más sostenible durante los próximos 12 meses.

¿Qué destinos aparecen entre los más buscados para octubre?

Cartagena continúa destacándose por su mezcla de historia, playa y oferta cultural. La ciudad amurallada es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1984 y permite recorrer lugares como el Centro Histórico y Getsemaní, además de realizar actividades en San Basilio de Palenque y conocer la gastronomía local.

Para quienes buscan naturaleza y mar, San Andrés registró un crecimiento de 62,3 % en las búsquedas. La isla hace parte de la Reserva de Biosfera Seaflower y ofrece actividades como buceo, snorkel, kayak y paddleboard. También existen excursiones hacia Providencia e Isla Santa Catalina.

En el Eje Cafetero, Salento aparece como otra alternativa para la semana de receso. El municipio hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, reconocido por la Unesco desde 2011. Allí se pueden visitar fincas cafeteras, recorrer el Valle de Cocora y realizar observación de aves.

¿Qué opciones hay para quienes prefieren naturaleza y cultura?

Villavicencio funciona como puerta de entrada a los Llanos Orientales y permite acercarse a experiencias relacionadas con la cultura llanera, como visitas a haciendas, joropo y gastronomía regional. También se ofrecen actividades de observación de aves y excursiones a reservas naturales.

En Neiva, el atractivo combina naturaleza, patrimonio y experiencias culturales. Desde allí se puede visitar el Parque Arqueológico de San Agustín, realizar actividades de astronomía en el Desierto de la Tatacoa y practicar rafting o kayak en el río Magdalena. También existen iniciativas de turismo comunitario indígena en el Alto Huila.

La tendencia hacia viajes con menor impacto ambiental también aparece ligada a estos destinos. San Andrés, por ejemplo, hace parte de una reserva de biosfera, mientras que Salento está vinculado al Paisaje Cultural Cafetero y varios de los lugares mencionados cuentan con ecosistemas protegidos o actividades desarrolladas junto a comunidades locales.