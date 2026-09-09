Feid debutará en las pantallas grandes bajo el universo de ‘El Green Print’

Salomón Villada ha vuelto a sorprender a su fanaticada al anunciar la que será ahora su nueva puesta en escena por medio del séptimo arte. ‘El Green Print’ será el primer cortometraje del antioqueño y será presentado próximamente en las salas de cine seleccionadas.

¿De qué se tratará la película de Feid?

La producción audiovisual enmarca el universo transmedia en torno al ‘Ferxxo’, alter ego del antioqueño, y su decisión de iniciar una nueva era que será un punto de partida dentro de su carrera musical.

En esta novedosa entrega se le observa al paisa caminando por las calles de Japón en torno a lo que sería el cierre de su etapa. Dicha decisión estaría envuelta bajo una órbita de rituales clandestinos, códigos y una estética oscura que lo empujan a cambiar.

Dentro de la temática, dos fuerzas distintas se enfrentan por el desarrollo del personaje, quien se encuentra en un ambiente lleno de autos modificados, circuitos de drift y la clandestinidad de una hermandad secreta.

En esta puesta se verá la participación de Álvaro Díaz, Yuki Chiba, el skater Tony Hawk y el piloto japonés Keiichi Tsuchiya, quien ha sido ampliamente reconocido como el Rey del Drift.

El cortometraje se une al reciente lanzamiento del disco ‘El Green Print: la saga (Disc 1) - Feid vs Ferxxo’ que ya venía alimentando la trama del nuevo cambio para su imagen y que se convirtió en su antesala para la gira que inició poco después por distintos países.

¿En dónde se podrá disfrutar la película de Feid?

La cinta estará disponible, el próximo 13 de septiembre, en salas seleccionadas de la cadena Regal en Miami, Chicago, Las Vegas, Nashville, Los Ángeles, Houston, Nueva York, entre otras ciudades estadounidenses. Las entradas para el evento ya están disponibles a la venta a través de la plataforma de Regal.

Hasta el momento no se conoce información sobre la posibilidad de que el cortometraje sea proyectado en Colombia.

“El proyecto llega mientras Ferxxo construye el disco por capítulos, abriendo con ‘Feid Vs Ferxxo’ y preparando la segunda entrega con ‘El Club de Las 19 Flores’. Antes de escuchar el nuevo proyecto de Feid, toca vivirlo en el cine: ‘El Green Print’ llegará únicamente a 42 cines Regal en Estados Unidos este 13 de septiembre”, aseguró la página oficial de Hypebeast Latinoamérica.