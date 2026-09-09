Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo y habló de su crisis en el pasado

Fredy Guarín, exfutbolista de la Selección Colombia, volvió a hablar de los momentos más difíciles que atravesó durante su lucha contra el alcohol. En una conversación con Doers the Podcast, relató una recaída que lo llevó a una profunda depresión y reveló que intentó quitarse la vida en tres ocasiones.

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El exmediocampista también contó cuál fue el momento en que decidió pedir ayuda y comenzar un proceso que, según sus propias palabras, le permitió volver a empezar.

¿Qué contó Fredy Guarín sobre su recaída con el alcohol?

Guarín recordó uno de los episodios más críticos de su vida, marcado por el consumo excesivo de alcohol y una situación de violencia en la que terminó disparándole a un amigo.

“Casi mato a un amigo y le disparé”, relató el exjugador al recordar aquella etapa. Después de ese episodio, explicó, cayó nuevamente en una fuerte depresión.

El panorama se agravó al día siguiente, cuando su amigo permanecía en urgencias y él quedó solo en su casa. Fue entonces cuando, según su relato, atravesó uno de los momentos más oscuros de su vida.

Mi mente y los demonios me hicieron pensar en un montón de cosas. Fue una de las tres veces que yo me intenté suicidar en mi casa con la misma pistola, contó.

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La confesión se suma a otras declaraciones públicas en las que el exfutbolista ha hablado abiertamente de sus problemas de salud mental en el pasado, el alcoholismo y la necesidad de buscar acompañamiento profesional.

¿Cómo Fredy Guarín pidió ayuda para salir del alcohol?

El exjugador explicó que llegó a un punto en el que entendió que no podía continuar enfrentando la situación por su cuenta. En medio de una fuerte crisis, decidió llamar a personas cercanas para pedirles ayuda.

Estoy vivo por obra y gracia de Dios, afirmó Guarín.

Según su testimonio, aquella llamada representó un punto de quiebre. Estaba bajo los efectos del alcohol y reconoció ante sus allegados que necesitaba que intervinieran para evitar que la situación siguiera empeorando.

El exfutbolista ha explicado en otras oportunidades que durante años creyó que podía controlar su consumo, hasta que la adicción terminó afectando diferentes aspectos de su vida.

Ahora identifica un momento concreto como el comienzo de su recuperación: el día que dejó de consumir alcohol.

“El último día que dejé de consumir alcohol fue el día que empecé a nacer”, aseguró.

Guarín, quien tuvo una extensa carrera internacional y pasó por clubes como Porto e Inter de Milán, ha convertido parte de su experiencia personal en un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares.

Su testimonio vuelve a poner sobre la mesa una etapa que el exfutbolista ha decidido contar públicamente: la de una adicción que lo llevó al límite, pero también la de un proceso de recuperación que, según afirma, le permitió reconstruir su vida.