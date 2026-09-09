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Snoop Dogg busca catador internacional de helados: pagará hasta 30 mil dólares

El rapero estadounidense abrió una convocatoria para impulsar su marca de postres congelados.

Foto: AFP y ChatGPT.
Foto: AFP y ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2026
06:27 p. m.
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Como algo poco convencional, así ha sido catalogada la nueva campaña impulsada por el rapero Snoop Dogg para lograr identificar los mejores sabores en tendencia para compartirlos con su equipo de trabajo.

Pese a que su propuesta laboral ha despertado el interés por parte de millones de usuarios en el mundo, las reglas son claras ya que los seleccionados tienen que cumplir con una serie de requisitos para poder participar.

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Snoop Dogg busca catador de helados

La convocatoria se encuentra siendo impulsada por el rapero y su hijo Cordell Broadus con quien comparte su marca de helados 'Dr. Bombay'. El objetivo es poder contratar al primer catador de helados oficial de la compañía, quien tendrá la labor fundamental de descubrir los mejores sabores y crear un sabor de helado temático de la plataforma de contratación internacional Deel.

La convocatoria laboral ya se encuentra abierta y, durante dos semanas, el puesto estará abierto a solicitantes de cualquier parte del mundo. Aquella persona seleccionada trabajará bajo un contrato de tres meses para un pago de 10 mil dólares al mes.

El empleo es remoto y busca que la persona seleccionada, de cualquier parte del mundo, pueda cumplir con reuniones virtuales regulares y tenga la posibilidad de realizar algunos viajes.

En la propuesta, que fue compartida por LinkedIn, se especifica que este catador también tendrá que recorrer ciudades con el objetivo de identificar los postres tradicionales, conocer los mejores sabores y compartirlos posteriormente con el equipo de trabajo.

Pese a que dicha oferta está vinculada principalmente a personas asociadas con el sector gastronómico, la cultura digital y la creación de contenido, cualquiera podrá postularse para adquirir el puesto.

Bajo el lema “probar, viajar, descubrir e informar a Snoop”, esta campaña busca convertir a la persona seleccionada en los “ojos, oídos y paladar” de la marca por fuera de Estados Unidos al hacer presencia en otros territorios.

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Requisitos para ser el catador de helados de Snoop Dogg

La empresa no exige un perfil específico para desarrollar esta labor ni solicita experiencia como crítico gastronómico. Sin embargo, los postulantes deben tener interés por la comida, las tendencias culturales, la creación de contenido y, por supuesto, los postres congelados.

Los requisitos son hablar inglés, tener pasaporte válido y estar disponible durante los tres meses de duración del contrato. Pese a que no se requieren otros idiomas, esto figura como una ventaja para viajar por el mundo.

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