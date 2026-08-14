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¡Relevante cambio en el precio del dólar en Colombia! Así abrió hoy 14 de agosto de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 14 de agosto de 2026.

Foto: diseñada por ChatGPT.

Nicolás Forero

agosto 14 de 2026
08:33 a. m.
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El Banco de la República, como todas las mañanas, monitoreó el precio del dólar e informó que abrió este 14 de agosto de 2026 en 3.113,500 pesos.

En medio de ese panorama, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.127,51 pesos y, aunque subió 4.23 pesos respecto a la del día anterior (13 de agosto de 2026), permaneció por debajo de la barrera de los 3.200 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 14 de agosto de 2026: estos son los datos más importantes

En esta ocasión, realizando el paralelo con la Tasa Representativa del Mercado del viernes de la semana pasada (7 de agosto de 2206), hubo un descenso de 29.92 pesos y el 0.95 %.

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Partiendo de la TRM de hace un mes (14 de julio de 2026), la reducción fue de 121.36 pesos, que equivalen al 3.74 %.

Haciendo el análisis con la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (14 de agosto de 2025), la deducción fue de 893.13 pesos y el 22.21 %.

Además, respecto a la TRM con la que inició el 2026, la disminución fue de 629.57 pesos y el 16.76 %.

Así se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio hoy 14 de agosto de 2026

Las tarifas promedio que se están cobrando en las casas de cambio, según los expertos, son las siguientes:

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  • Bogotá: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.340 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.350 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.330 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.470 pesos para que los vendan.
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