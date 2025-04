World Class 2025 abre inscripciones en Colombia

Los bartenders colombianos ya pueden participar en la competencia de coctelería más importante del mundo. El ganador representará al país en la final global en Toronto.

El primer reto: reinventar la Margarita

Con el “Margarita Punzó Challenge” arranca oficialmente la edición 2025 de World Class Colombia. Este primer desafío reta a los bartenders a crear una versión original de la Margarita usando tequila Don Julio Blanco e ingredientes colombianos.

Los participantes deberán completar un curso y cuestionario en Diageo Bar Academy, subir una imagen artística de su cóctel junto a la botella, contar la historia detrás de la receta en máximo 250 palabras y publicarla en Instagram con el hashtag #WorldClassColombia2025. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de abril.

Camino a la final mundial en Toronto

El 28 de abril se revelarán los 20 semifinalistas que participarán en un reto presencial. La final nacional se celebrará el 16 de junio en Bogotá y definirá al bartender que representará a Colombia en el LAC Bootcamp en Cartagena, un entrenamiento con los mejores de América Latina y el Caribe.

El ganador final competirá por el título de World Class Bartender of the Year en Toronto, Canadá. “Esta competencia no solo es una vitrina para mostrar el talento de nuestros bartenders, sino también una oportunidad para crecer y redefinir la mixología”, afirmó Alfonso Ibañez, trade manager advocacy de Diageo Colombia.