Joven denunció insultos xenófobos a la salida del Festival Cordillera: video viral

Video viral: agresión verbal contra una joven que recibió insultos xenófobos por parte de una pareja a la salida del Festival Cordillera 2025.

insultos xenófobos a la salida del Festival Cordillera
Fotos: capturas pantalla Colombia Oscura.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
03:15 p. m.
Un incidente lamentable generó una ola de indignación en las redes sociales. A la salida del Festival Cordillera 2025, una joven, denunció haber sido víctima de insultos xenófobos en un acto de agresión verbal que quedó registrado en un video viral.

Mujer denunció ser víctima de xenofobia afuera del Festival Cordillera

La denuncia, realizada por la afectada a través de sus redes sociales, describió cómo una pareja la abordó con comentarios despectivos y clasistas.

Aunque los nombres de los involucrados no fueron revelados, el video que circula en internet mostró el tenso cruce de palabras.

La agresora, en un momento dado, se refirió a la joven como "piojosa" y, en un gesto despectivo, le tocó el cabello.

Ante el cuestionamiento de la víctima por este acto, la mujer justificó su acción afirmando que "no te tengo que tocar, que tengas piojos es otra cosa".

Mujer agredió verbalmente a extranjera a la salida del Festival Cordillera

A la salida de este festival, la agresora, sin ningún reparo, mencionó: "Invaden nuestro país, venezolanos", y luego, dirigiéndose directamente a la víctima, añadió: "Venezolana, venecos, que vienen a nuestro país a invadir". Estas palabras, cargadas de desprecio y prejuicio, evidenciaron una preocupante manifestación de xenofobia.

El desenlace del video muestra cómo, al percatarse de que estaban siendo grabados, el hombre que acompañaba a la agresora reaccionó con insultos y gestos obscenos, obligando a las personas alrededor a intervenir para calmarlo.

La joven afectada calificó lo sucedido como un acto de clasismo y discriminación.

De inmediato, los usuarios en las redes sociales comentaron: "creo que muchos colombianos que hemos viajado al exterior por turismo o negocios hemos sido estigmatizados por flagelos como el narcotráfico, considero no debemos hacer lo mismo", "bogotana, venezolana, de donde seas nadie tiene derecho a agredirte ni mucho menos tocarte", "todo es terrible en ese video , las palabras , las caras , me parece horrible es que la toque y le agarre el pelo", fueron algunos de los comentarios.

