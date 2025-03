Yana Karpova le 'cantó la tabla' a Yina Calderón antes de irse de La Casa de los Famosos Colombia 2025

El domingo 16 de marzo se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y, como ya es habitual, se realizó la dinámica de posicionamiento antes de conocer el veredicto.

En ella, al igual que siempre, los participantes tuvieron que pararse en frente de un nominado que no querían que continuara en la casa y comunicarle las razones.

Por lo tanto, Yina Calderón eligió a Yana Karpova y le pidió que nunca volviera a mencionarla. Además, la acusó de siempre querer imitar a Melissa Gate.

Sin embargo, la modelo, influencer y cantante rusa no se quedó callada, sino que se defendió y recibió las felicitaciones de Melissa Gate.

Así fue el fuerte posicionamiento entre Yina Calderón y Yana Karpova

"Yana, me querías ver en la placa, pero todas las mañanas me saludas como si nada. Eres una falsa y, aparte de serlo, eres un mueble que no sirve para absolutamente nada", le dijo Yina Calderón a Yana.

"Pero, aparte de no servir para nada, eres la sombra de Melissa porque te ríes como ella, hablas como ella, te mueves como ella y te expresas como ella. Esto, Yana, no es un programa de imitación, sino de personalidad. Yo te voy a pedir que si me vuelves a pronunciar te aguantes porque vas a terminar suplicando que te suelte. No quiero que me vuelvas a mencionar o te voy a hacer la vida imposible", agregó.

Tras esas palabras, Carla Giraldo le llamó la atención a Yina Calderón por llamarle "mueble" a Yana Karpova y le pidió respeto. Posteriormente, la influencer rusa se defendió y dijo lo siguiente:

"Yina, gracias por este show privado que me acabaste de dar. Respeto tu opinión equivocada y siguiente, por favor".

Tras ese discurso, Melissa Gate no pudo contener la risa, aplaudió y hasta le dio la mano a Yana Karpova para hacerle saber que la apoyaba.

Yana Karpova ya no está en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Luego de que el posicionamiento terminó, el 'jefe' dio la directriz de que todos los participantes bajaran a la sala y los 'congeló' para que ingresara Cris Valencia.

El cantante de reggaetón felicitó a Yana por su participación, pero le dijo que tenía que irse con él para atender un asunto personal urgente. Por lo tanto, el 'jefe' le agradeció a la modelo internacional por aceptar la invitación y le manifestó que sus compañeros le harían llegar sus pertenencias.

Además, a través de la cuenta de Instagram de Yana Karpova, su equipo agradeció por el cariño que le han brindado y prometió que cuando sea pertinente explicarán qué fue exactamente lo que sucedió.

