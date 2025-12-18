Yango lanza Order Pool en Colombia: conductores ahora eligen viajes por destino y distancia

Yango Ride lanzó en Bogotá Order Pool, una funcionalidad que les permite ver, comparar y elegir solicitudes de viaje según distancia, destino y tarifa antes de aceptarlas. En una ciudad marcada por la congestión vehicular, esta herramienta busca ofrecer mayor control y autonomía a quienes se mueven a diario por sus calles, transformando la forma en la que los conductores gestionan sus recorridos y toman decisiones dentro de la plataforma.

Conductores en Colombia ahora pueden elegir sus viajes en Yango

Yango Ride, parte del grupo tecnológico global Yango Group, anunció el lanzamiento oficial de Order Pool en Bogotá, una función que marca un cambio relevante en el modelo tradicional de asignación de viajes en plataformas de movilidad. Con esta herramienta, los conductores aliados pueden visualizar múltiples solicitudes disponibles en tiempo real y seleccionar la que mejor se adapte a sus intereses, rutas y objetivos diarios.

El anuncio cobra especial relevancia si se tiene en cuenta el contexto de la capital. De acuerdo con el TomTom Traffic Index, Bogotá se encuentra entre las 40 ciudades con mayor congestión vehicular en el mundo, una realidad que impacta directamente la productividad y el bienestar de quienes trabajan en el transporte urbano.

Qué es Order Pool y cómo funciona en Yango Ride

Order Pool permite a los conductores acceder a un panel donde se muestran varias solicitudes de viaje de manera simultánea. Estas aparecen organizadas según el tiempo estimado de llegada y pueden filtrarse por zona o franja horaria, lo que facilita planificar mejor los desplazamientos.

Antes de aceptar un servicio, el conductor puede conocer información clave como la tarifa estimada, la distancia total, el tiempo de llegada al punto de recogida, el destino final, la calificación del pasajero y su número de viajes previos. Esta visibilidad anticipada busca reducir la incertidumbre y mejorar la experiencia operativa dentro de la aplicación.

Más control, autonomía e ingresos para los conductores

Uno de los principales diferenciales de esta funcionalidad es la autonomía que ofrece. Los conductores pueden elegir viajes en función de cuánto desean ganar y hacia dónde quieren desplazarse, evitando recorridos poco convenientes o desplazamientos innecesarios.

Además, Order Pool puede utilizarse tanto en modo en línea como fuera de línea, ampliando las posibilidades de planificación diaria.

Con Order Pool, los conductores aliados pueden decidir cómo, cuándo y dónde trabajar. Es un modelo que responde a una necesidad clara del mercado: mayor visibilidad, más información y más autonomía para tomar decisiones inteligentes

Aseguró Mark Bitton, Country Manager de Yango Colombia.

Una alternativa para enfrentar la congestión en Bogotá

En una ciudad donde el tráfico es uno de los principales retos, la posibilidad de elegir viajes según destino y distancia representa una ventaja competitiva. Al centralizar la información y organizar las solicitudes con criterios de eficiencia, Yango Ride busca contribuir a una movilidad más ordenada y a una mejor gestión del tiempo de los conductores.

A diferencia de otros esquemas de asignación automática, Order Pool integra tecnología de asignación predictiva que prioriza la transparencia y la optimización de rutas, un aspecto clave para reducir el desgaste operativo en jornadas largas.

Tecnología pensada para la movilidad urbana en Colombia

Order Pool hace parte del ecosistema tecnológico de Yango, que integra herramientas orientadas a mejorar la eficiencia, la trazabilidad y la experiencia tanto de conductores aliados como de pasajeros. La compañía asegura que el desarrollo de esta función responde directamente a la retroalimentación de quienes usan la plataforma a diario.

En Yango evolucionamos escuchando a conductores aliados y pasajeros. Con Order Pool reforzamos un mensaje claro: el futuro de la movilidad se construye con tecnología útil, con mayor autonomía para quienes trabajan en ella y con soluciones pensadas para la realidad diaria de cada ciudad

Concluyó Bitton.

Con este lanzamiento, Yango Ride apuesta por un modelo más flexible y transparente en Colombia, alineado con las necesidades reales de la movilidad urbana y con el objetivo de ofrecer una experiencia más eficiente en una de las ciudades con mayor tráfico de la región.