Uno de dos colombianos aumenta su ansiedad, tristeza e irritabilidad en diciembre, según encuesta

La Navidad ha sido sinónimo de felicidad, unión, buenos deseos y reconciliación por lo que estas festividades se han convertido en la mejor oportunidad para reencontrarse.

Sin embargo, una reciente investigación, hecha por la Universidad Manuela Beltrán, reveló que, para más de la mitad de los colombianos, diciembre también significa alteraciones emocionales, tensiones familiares y una sensación de soledad.

Impacto mental de las épocas decembrinas

Según el estudio, el 53% de los encuestados asegura que su estado emocional se altera negativamente en Navidad y Año Nuevo. Aunque el 47% afirma no experimentar cambios, la otra mitad sí enfrenta algún nivel de afectación.

“Cuando hablamos de alteración del estado de ánimo, hablamos de aumento de ansiedad, irritabilidad o tristeza. Esto implica que más de la mitad de la gente sí puede llegar a experimentar algún tipo de sensación negativa”, explicó Hans Acero, investigador del programa de psicología de la UMB.

Las reuniones decembrinas no siempre transcurren en armonía. El 42.5% dice que en su familia las discusiones ocurren “pocas veces”, mientras que un 7.5% asegura que son frecuentes y casi un 1% que se repiten todos los años. Solo el 42% afirma no ver conflictos nunca. Por esto, se identificó que algunos de los detonantes de estas peleas son:

Cansancio y estrés acumulado (49.4%)

Preocupación por dinero o gastos (34.5%)

Diferencias de opinión política o religiosa (29.3%)

Rencores antiguos (24.1%)

Consumo de alcohol (17.2%)

Incidencia del alcohol en estos conflictos

Para una parte importante de los participantes, el licor desempeña un papel clave. El 44% considera que el alcohol influye “bastante” o “totalmente” en el inicio de discusiones, especialmente porque propicia comentarios imprudentes, críticas personales y escaladas de tensión.

El 38.5% afirma que a veces nota cómo el consumo de alcohol lleva a los familiares a hacer comentarios que desatan peleas, y el 15% dice que ocurre casi siempre o siempre.

“El alcohol mezclado con contextos de estrés y ansiedad influye en los conflictos. Este dato debe ayudar a autoridades y familias a crear estrategias de prevención para evitar ese tipo de escenarios”, añadió Acero.

Sentimientos de soledad

El 47% de los encuestados dice que, a veces o casi siempre, siente soledad interna en las reuniones, a pesar de estar rodeado de personas. Y para un 12% esta sensación es intensa o frecuente. También, un 32% siente deseos de alejarse del grupo, retirarse a otro espacio o evitar la interacción debido a su ánimo.

Presión económica

La temporada está atravesada por el gasto: regalos, cenas, viajes y compromisos familiares. El 45% reconoce que estas preocupaciones generan irritabilidad que termina en discusiones. En la organización de las fiestas, el 35% señala desacuerdos sobre quién pone cuánto para la comida o la celebración.