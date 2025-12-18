CANAL RCN
Tendencias

VIDEO I Fanático graba interacción junto a Bad Bunny en concierto con sus lentes inteligentes

El hombre grabó su exclusiva experiencia al ingresar a la casita e interactuar con el artista en medio de su show.

Foto: Captura pantalla IG @reggaetonurbanoofficial
Foto: Captura pantalla IG @reggaetonurbanoofficial

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
10:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bad Bunny ha creado todo un movimiento a través de su música ya que sus más recientes shows han marcado un hito histórico para la industria al llevar a otro nivel los conciertos y tener la posibilidad de interactuar con su público desde una zona vip apta para esto.

No obstante, en uno de sus más recientes shows en México, uno de sus fanáticos pudo grabar en primera persona lo que logró vivir al ser llamado por el artista e ingresar, de manera inesperada, a la mítica casita.

Karol G protagoniza el famoso ‘Billions Club’ de Spotify: ¿de qué se trata el reconocimiento?
RELACIONADO

Karol G protagoniza el famoso ‘Billions Club’ de Spotify: ¿de qué se trata el reconocimiento?

Fanático graba su experiecia en concierto de Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio ha sorprendido a su comunidad de seguidores ya que sorprendió al anunciar ocho fechas de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos tour’ en México. Por esto, sus presentaciones ya han sido todo un acontecimiento ya que miles de asistentes se han reunido para celebrar en torno a su música que combina dichas melodías con una experiencia única.

Por esto, su más reciente show captó uno de los momentos más emocionantes de su performance ya que uno de los asistentes, quien fue seleccionado por el cantante para ingresar a la casita y gritar la frase insignia del espectáculo, contaba con las exclusivas gafas Ray-Ban de Meta.

Cabe aclarar que este modelo posee un sistema de inteligencia artificial incorporado que permite grabar, desde el marco de las gafas, lo que está sucediendo en su entorno. De esta manera, el hombre logró capturar desde sus ojos la experiencia completa desde que fue llamado por el cantante, su interacción, las palabras que este le expresó y su emblemática participación al decir, desde el micrófono de la consola, la frase: “Acho PR es otra cosa”.

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar ya que cientos de fanáticos han exaltado la genialidad del hombre al lograr capturar y retratar el inédito momento por medio del novedoso artefacto electrónico.

Angelina Jolie sorprende al mostrar por primera vez las cicatrices de su mastectomía
RELACIONADO

Angelina Jolie sorprende al mostrar por primera vez las cicatrices de su mastectomía

Bad Bunny y su relación con J Balvin

Por otro lado, J Balvin ha vuelto a revivir la mediática relación amistosa que sostuvo con Bad Bunny, pues, en un reciente video junto con Ibai, el “niño de Medellín” reveló que actualmente siente un profundo orgullo por lo que ha logrado su compañero.

No obstante, se sinceró al revelar que si hubiera sido testigo de los éxitos de su colega hace cinco años, durante las épocas de pandemia, habría sentido bastante envidia hasta llegar al punto de “golpearse contra las paredes”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Karol G

Karol G protagoniza el famoso ‘Billions Club’ de Spotify: ¿de qué se trata el reconocimiento?

Viral

Angelina Jolie sorprende al mostrar por primera vez las cicatrices de su mastectomía

Redes sociales

Reconocida actriz revela el grave daño en su rostro tras cirugía estética fallida

Otras Noticias

Antártida

ARC Simón Bolívar: un laboratorio flotante rumbo a la Antártida

El buque de la Armada de Colombia avanza en su travesía científica con investigaciones clave sobre el comportamiento del océano y sus ecosistemas.

Atlético Nacional

Así celebró Atlético Nacional el título de Copa ante Medellín: "un minuto de silencio"

“Un minuto de silencio”: el cántico con el que Atlético Nacional festejó el título frente al DIM por Copa BetPlay.

Dólar

El dólar subió este 18 de diciembre y alcanzó un nivel que no se veía hace días en Colombia

Enfermedades

La alarmante epidemia de enfermedades transmitidas por mosquitos

Premio Nobel

María Corina Machado reaparece con un video tras conocerse que abandonó Oslo