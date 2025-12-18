VIDEO I Fanático graba interacción junto a Bad Bunny en concierto con sus lentes inteligentes

Bad Bunny ha creado todo un movimiento a través de su música ya que sus más recientes shows han marcado un hito histórico para la industria al llevar a otro nivel los conciertos y tener la posibilidad de interactuar con su público desde una zona vip apta para esto.

No obstante, en uno de sus más recientes shows en México, uno de sus fanáticos pudo grabar en primera persona lo que logró vivir al ser llamado por el artista e ingresar, de manera inesperada, a la mítica casita.

Fanático graba su experiecia en concierto de Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio ha sorprendido a su comunidad de seguidores ya que sorprendió al anunciar ocho fechas de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos tour’ en México. Por esto, sus presentaciones ya han sido todo un acontecimiento ya que miles de asistentes se han reunido para celebrar en torno a su música que combina dichas melodías con una experiencia única.

Por esto, su más reciente show captó uno de los momentos más emocionantes de su performance ya que uno de los asistentes, quien fue seleccionado por el cantante para ingresar a la casita y gritar la frase insignia del espectáculo, contaba con las exclusivas gafas Ray-Ban de Meta.

Cabe aclarar que este modelo posee un sistema de inteligencia artificial incorporado que permite grabar, desde el marco de las gafas, lo que está sucediendo en su entorno. De esta manera, el hombre logró capturar desde sus ojos la experiencia completa desde que fue llamado por el cantante, su interacción, las palabras que este le expresó y su emblemática participación al decir, desde el micrófono de la consola, la frase: “Acho PR es otra cosa”.

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar ya que cientos de fanáticos han exaltado la genialidad del hombre al lograr capturar y retratar el inédito momento por medio del novedoso artefacto electrónico.

Bad Bunny y su relación con J Balvin

Por otro lado, J Balvin ha vuelto a revivir la mediática relación amistosa que sostuvo con Bad Bunny, pues, en un reciente video junto con Ibai, el “niño de Medellín” reveló que actualmente siente un profundo orgullo por lo que ha logrado su compañero.

No obstante, se sinceró al revelar que si hubiera sido testigo de los éxitos de su colega hace cinco años, durante las épocas de pandemia, habría sentido bastante envidia hasta llegar al punto de “golpearse contra las paredes”.