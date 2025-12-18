“Es mucho show”: Yina Calderón cuestionó la reacción de Lina Tejeiro por la muerte de su mascota

Yina Calderón ha protagonizado una nueva controversia en redes sociales tras hablar, por medio de su podcast, sobre la más reciente situación que atravesó la actriz Lina Tejeiro al confirmar la muerte de una de sus mascotas.

Aunque su opinión recibió apoyo por parte de algunos usuarios, otros manifestaron que los comentarios de la mujer habían sido despectivos e irrespetuosos.

Yina Calderón opina sobre Lina Tejeiro

En las horas más recientes, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se tomó las redes sociales al opinar sobre la complicada situación que vivió la actriz, pues esta compartió, por medio de sus redes sociales oficiales, un desgarrador mensaje tras la muerte de uno de sus pequeños perros.

Aunque el anuncio impactó a miles de fanáticos, quienes comentaron la publicación con mensajes de condolencias, la mujer manifestó que considera que la reacción de la actriz había sido un “show” de su parte ya que llegó a pensar que un familiar suyo había perdido la vida.

“Yo en verdad pensé que se le había muerto un familiar. Yo no estoy diciendo que yo no quiera a los animales… yo tengo cuatro perros. Pero, hasta qué punto uno tiene que humanizar a los animales de esa manera. Para mí es mucho show para un perrito”, expresó.

No obstante, una de las hermanas de Calderón contradijo su opinión ya que recalcó que sentirse afligido por la muerte de un animal no necesariamente significa “humanizarlo”.

Por supuesto, las palabras de la creadora de contenido generaron una amplia discusión en redes sociales ya que cientos de internautas manifestaron su descontento con las palabras de la mujer al tacharla de “insensible”, “atrevida” e “inoportuna”.

Aunque la actriz no se ha manifestado ante la crítica de Calderón, cientos de internautas la defendieron en redes sociales.

Lina Tejeiro comparte reflexión en redes

Por otro lado, Lina Tejeiro conmovió a sus seguidores al compartir un sentido video, en su cuenta oficial de Instagram, en donde agradeció cada uno de los mensajes de fortaleza que sus seguidores le enviaron ante la complicada situación.

Así mismo, la mujer relató cómo fue la última noche de Romeo y las características que lo diferenciaban de sus otras mascotas al recalcar los ocho años que vivió en su compañía. Finalmente, hizo énfasis en la importancia de tratar de llevar su dolor “de la manera más sana posible” para no afectar a sus demás mascotas que siguen junto a ella.