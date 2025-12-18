Este es el ofrecimiento de México para que EE. UU. no intervenga Venezuela y haya una salida pacífica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció este 18 de diciembre buscar una solución pacífica a las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela con participación de los países de América Latina y el mundo que deseen sumarse al esfuerzo diplomático.

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó esta semana un bloqueo de buques petroleros en Venezuela, en una nueva escalada entre Washington y el país sudamericano gobernado por el izquierdista Nicolás Maduro.

Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes (...) una solución pacífica y que no haya intervención.

La propuesta de México para una salida pacífica de Nicolás Maduro de Venezuela

Sheinbaum insistió en que el tema central de esta crisis es "el intervencionismo y el injerencismo", que supondría el estallido de un conflicto entre ambas naciones.

Hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa y tienen que participar todas las partes.

Sheinbaum descartó asimismo que cualquier actuación de México para evitar una acción armada contra Venezuela vaya a afectar la relación con Estados Unidos, su vecino y principal socio comercial.

México asegura que su ayuda no tendría que dañar su relación con EE. UU.

Eso no tiene por qué intervenir en nuestra relación con Estados Unidos", dijo.

"Hay coordinación con Estados Unidos, pero nosotros tenemos una Constitución y tenemos que defender nuestros principios", afirmó la presidenta, en alusión a las normas de la política exterior mexicana, basada en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención extranjera.