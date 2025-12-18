CANAL RCN
Deportes Video

Hincha de Medellín agredió con arma blanca a uno de Nacional: quedó captado en video

Video reveló el momento exacto en el que un hincha de Medellín agredió con arma blanca a uno de Nacional en la cancha del Atanasio Girardot.

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
01:28 p. m.
La final de la Copa BetPlay 2025, que debía quedar en la memoria como una celebración del fútbol colombiano, terminó marcada por un grave episodio de violencia que hoy genera rechazo e indignación.

En las últimas horas comenzó a circular un video que muestra el momento exacto en el que un hincha de Independiente Medellín agrede con arma blanca a un seguidor de Atlético Nacional finalizando el partido en donde el conjunto verdolaga se consagró campeón.

Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, evidencian cómo una confrontación entre aficionados escaló rápidamente hasta convertirse en una batalla campal en el terreno de juego.

Lo que inició como una jornada con cánticos, pólvora y colorido en las tribunas, terminó en escenas de caos y violencia que empañaron el espectáculo deportivo.

Violencia en la final: video reveló agresión entre hinchas de Medellín y Nacional

Según se observó en los registros audiovisuales, el enfrentamiento ocurrió cuando los jugadores e hinchas de Atlético Nacional celebraban el título en condición de visitantes, situación que no fue bien recibida por un sector de la hinchada local.

En medio de la batalla campal uno de los involucrados sacó un arma blanca y atacó a un aficionado de Nacional, causándole una herida en el pecho.

La rápida difusión del video generó una oleada de reacciones en plataformas digitales, donde los colombianos rechazaron lo ocurrido y pidieron sanciones ejemplares.

Balance de heridos tras batalla campal en el Atanasio Girardot

Las autoridades confirmaron que los disturbios dejaron un saldo preocupante. De acuerdo con información oficial, siete uniformados resultaron heridos durante los operativos de control y más de 50 hinchas presentaron lesiones de diversa consideración.

Ante la magnitud de los enfrentamientos, se activaron protocolos de emergencia para recuperar el orden dentro y fuera del escenario deportivo.

En lo estrictamente futbolístico, Atlético Nacional se quedó con el título de la Copa BetPlay tras imponerse 0-1 en el partido de vuelta.

El empate sin goles en el encuentro de ida hizo que esa anotación fuera definitiva y desatara la celebración verdolaga, que terminó desbordándose más allá del terreno de juego.

Las autoridades anunciaron que ya se analizan los videos para identificar a los responsables y avanzar en procesos judiciales.

