Nuevos detalles de la muerte de la juez Vivian Polanía en Cúcuta: esto encontraron

La muerte de Vivian Polanía Franco, juez de control de garantías en Cúcuta, ha generado conmoción en la región. Su cuerpo fue hallado sin vida en su apartamento, donde también se encontraba su bebé de dos meses en estado de deshidratación. El menor recibió atención médica inmediata tras el operativo de las autoridades judiciales.

Hallazgo y primeras hipótesis

Durante la inspección en la residencia, los investigadores encontraron papeletas de estupefacientes. Fuentes oficiales confirmaron que no se evidenciaron signos de violencia en el cuerpo de la juez.

La principal hipótesis apunta a un posible suicidio, aunque no se descarta ninguna línea de investigación. Se conoció además que horas antes del hallazgo, Polanía habría recibido un domicilio en su vivienda.

RELACIONADO Suspenden provisionalmente a la jueza Vivian Polanía por polémico video en Palacio de Justicia

Desde la rama judicial se solicitó la intervención de un grupo especializado para esclarecer el caso y descartar la posibilidad de un homicidio, teniendo en cuenta la relevancia de los procesos que llevaba la magistrada.

Trayectoria y reconocimiento profesional

Polanía Franco tenía bajo su responsabilidad expedientes relacionados con crimen organizado y bandas criminales en Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo.

Entre ellos figuraba el asesinato del veedor ciudadano Jaime Alonso Vásquez. Colegas y fuentes judiciales destacaron su integridad y compromiso en la lucha contra estructuras criminales, calificándola como una mujer incorruptible.

RELACIONADO Hostigamiento a subestación de Policía en Puerto Santander dejó un civil muerto

La funcionaria contaba con esquema de seguridad y había denunciado en varias ocasiones maltrato intrafamiliar por parte de su expareja. Aunque su vida personal estuvo marcada por controversias públicas, su labor judicial era ampliamente reconocida en la región.

Las autoridades continúan adelantando las diligencias correspondientes mientras la comunidad judicial exige claridad sobre las circunstancias que rodearon su muerte.