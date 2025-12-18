¿Por qué no se deben regalar mascotas en navidad?: médico veterinario lo explica

Navidad se acerca y por esto los padres de familia se encuentran buscando las mejores opciones de regalo para sorprender a sus hijos y recompensarlos por sus esfuerzos a lo largo del año. Por esto, uno de los “obsequios” más recurrentes para estas épocas son las mascotas, especialmente los cachorros de distintas especies como perros o gatos.

No obstante, distintas fundaciones de animales y médicos veterinarios han advertido sobre los riesgos de adquirir dicha responsabilidad sin contar con los conocimientos mínimos para hacerse cargo de una mascota.

RELACIONADO VIDEO I Fanático graba interacción junto a Bad Bunny en concierto con sus lentes inteligentes

Responsabilidades detrás de una mascota

Las épocas decembrinas reviven la tradición de regalar mascotas a los más pequeños por lo que dichos momentos suelen ser uno de los más especiales durante la nochebuena. Sin embargo, detrás de esta enternecedora práctica existen una serie de requisitos mínimos que, en muchas ocasiones, los padres de familia no tienen en cuenta a la hora de regalar un animal.

Según el médico veterinario Camilo López, el número de mascotas abandonadas se incrementa al finalizar las festividades de navidad, pues en dicha época terminaría el “furor” de adquirir una mascota.

“No le regale un perro de navidad a su hijo. Un perro no es un premio, no es un juguete ni un capricho.. es una vida que va a depender 100% de usted”, afirmó.

Detrás de un animal existen distintas responsabilidades que se relacionan directamente con el bienestar de la mascota, pues hay que tener especial cuidado en su salud, su alimentación, sus horas de juego, su descanso, el espacio en el que estará ubicado, entre otras consideraciones trascendentales.

No obstante, algunos padres de familia no tienen en cuenta distintos factores como los problemas de salud que una mascota pueda desarrollar, problemas comportamentales del animal ocondiciones propias de la raza o especie. A esto se suma la disposición que los mismos adultos deben tener con el animal, pues dicha responsabilidad no podría ser asumida en su totalidad por un niño, según explicó el médico.

“Esta responsabilidad va a depender de usted porque su hijo no está en capacidad de cargar con esta. Un perro no puede esperar a que a su hijo quiera o tenga ganas de volverlo a sacar… un niño habla desde la emoción y no desde la razón, porque no tienen en cuenta todo lo que significa tener una mascota”, añadió.

Consideraciones para tener una mascota

Adoptar una mascota es una responsabilidad para toda la vida. Por esto, es importante que desde los más pequeños se logren identificar algunas de las consideraciones más relevantes antes de tomar la determinante decisión.

Esperanza de vida: los animales poseen una esperanza de vida más baja que los humanos por lo que esta se encuentra entre los 8 años hasta los 18.

Dependencia: las mascotas dependen 100% de sus dueños por lo que es su responsabilidad atender y suplir todas las necesidades para velar por su bienestar.

Sentimientos: las mascotas son seres sintientes por lo que estos sufren y sienten dolor si se encuentran enfermos o son maltratados.

Cuidados: los animales necesitan de cuidados mínimos para su protección. Los dueños deben encargarse de su alimentación, salud, entre otras recomendaciones.

Gasto económico: los dueños deben estar dispuestos a correr con todos los gastos económicos detrás de sus mascotas. Incluso si estas lleguen a afectar a otras.