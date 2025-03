Video: La sorpresiva reacción de Yaya tras enterarse que Epa Colombia está en la cárcel

La eliminación de la participante Yaya Muñoz, de la Casa de los Famosos, sin duda alguna ha dado de que hablar en las redes sociales.

La presentadora se convirtió en la quinta eliminada (por votación) tras obtener un porcentaje de votación de un poco más del 12%, este siendo menor a su rival en las urnas, Karina García, quien fue la última en ingresar.

Tras la eliminación, Yaya estuvo este lunes en las instalaciones del Canal RCN para contar los detalles de su salida.

Sin embargo, más allá de lo sucedido en el reality, la presentadora se encontró con la inesperada noticia de la captura de Epa Colombia, influenciadora que se encuentra en la cárcel.

Reacción de Yaya Muñoz al enterarse de la captura de Epa

Durante la mañana de este lunes 3 de marzo, Yaya fue entrevistada en Buen Día Colombia. Allí, la exparticipante de La Casa de los Famosos se enteró de la realidad de Epa Colombia y reaccionó de manera sorpresiva.

Al enterarse, Yaya quedó perpleja y llevó sus manos al rostro. "¿Qué?", fue la expresión de la periodista mientras los panelistas contaban la actualidad de Epa.

No obstante, el tema fue evadido y se siguió hablando de la Casa de los Famosos donde esta mujer tuvo varios roces con algunos participantes.

Yaya dejó nominada a Norma

Yaya Muñoz nominó a Norma Nivia y antes de comunicar sus razones, detalló que quedó conflictuada porque quedó en tela de juicio por su participación.

"Tuve diferencias con compañeros adentro, pero algo sí pasó porque quedé en tela de juicio. No me arrepiento porque esa soy yo y dije: si me voy feliz, me voy siendo yo", resaltó.

Yaya destacó que Norma no "muestra su cara real" y por ello la dejaba en riesgo de eliminación para esta nueva semana.