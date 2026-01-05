Hay nueva preocupación por la salud de Yeferson Cossio: ¿qué ocurrió?

Hace unas semanas, Yeferson Cossio fue hospitalizado de emergencia y los especialistas tuvieron que realizarle una cirugía de emergencia tras detectarle un problema en el corazón.

De acuerdo con lo que expresó el famoso creador de contenido, comenzó a hiperventilar mientras estaba durmiendo, se comenzó a sentir sin respiración e, incluso, se desmayó varias veces mientras que llegaba al médico.

Además, Yeferson Cossio también afirmó que su problema en el corazón se desencadenó por dormir muy poco y tener picos muy altos de estrés y sobrecarga laboral.

Por lo tanto, tras su cirugía, sus familiares y su pareja le pidieron que tuviera mejores hábitos, pero, durante el último fin de semana, Yeferson Cossio causó preocupación entre algunos de sus seguidores. ¿Cuál fue la razón?

Esta fue la nueva preocupación que se generó por la salud de Yeferson Cossio

En los últimos días, Yeferson Cossio fue uno de los organizadores de un festival de música electrónica que se realizó en Cartagena y subió historias bailando hasta altas horas de la noche, bebiendo alcohol y compartiendo con varios artistas y famosos.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que su cirugía está reciente, varios de sus seguidores comenzaron a preguntarle por su salud cardíaca.

"¿Y qué pasó con el corazón?", "cuídese", "ya sabe lo que le dijeron", "¿no te habían abierto el corazón hace dos semanas?, "usted estaba hospitalizado", "¿qué pasó con el reposo?" y "Dios lo cuide, bájele un poco al voltaje", han sido algunos de los mensajes en redes sociales.

Este fue el mensaje de Yeferson Cossio en medio de la nueva preocupación por su salud

A pesar de los comentarios de sus seguidores, Yeferson Cossio no volvió a hablar de su estado de salud, sino que se mostró feliz por el éxito que tuvo su fiesta.

"Como ustedes saben, soy el fan número 1 de los festivales de música electrónica. No saben lo que significa para mí el no venir como espectador, sino como uno de los dueños. Gracias porque todo esto es por el apoyo de ustedes que hacen realidad mis sueños y los de mi familia", escribió en Instagram.