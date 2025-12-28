CANAL RCN
Tendencias

Aparte del problema cardíaco, Yeferson Cossio reveló que padece otra enfermedad: así rompió el silencio

El creador de contenido, en una entrevista, habló del otro diagnóstico que le han comunicado los especialistas.

Foto: @yefersoncossio en Instagram.

Noticias RCN

diciembre 28 de 2025
01:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, Yeferson Cossio tuvo una emergencia médica. El creador de contenido, mientras que estaba durmiendo, se comenzó a sentir hiperventilado, sin aire y con un fuerte dolor en el pecho.

Fue así como tuvo que asistir de emergencia a una entidad hospitalaria en la que, después de una serie de exámenes rigurosos, le comunicaron que padecía un problema en el corazón y que tenían que hacerle una pequeña cirugía.

Sin embargo, el proceso quirúrgico fue exitoso, Yeferson Cossio recibió el alta médica y en estos momentos continúa su recuperación junto a su entorno más cercano.

"Me estaba yendo": Yeferson Cossio reveló cómo fue el drama médico que vivió antes de llegar al hospital
RELACIONADO

"Me estaba yendo": Yeferson Cossio reveló cómo fue el drama médico que vivió antes de llegar al hospital

Pero, además, el reconocido creador de contenido reveló que esa no ha sido la única enfermedad que le han diagnosticado, sino que otros especialistas también le hicieron saber que ha padecido varicole en tres oportunidades.

¿Cuáles son las consecuencias? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

Yeferson Cossio dijo que no puede tener hijos de manera natural porque fue diagnosticado con varicocele

En una entrevista con La Kalle, a Yeferson Cossio le preguntaron que si era verdad o mito que no podía tener hijos y él explicó su situación.

"Sí puedo tener hijos, pero no de manera natural, sino que tiene que ser por inseminación artificial. Esto debido a que tuve varicocele tres veces y entonces la esperma es un poquito perezosa", aclaró Yeferson Cossio.

Asimismo, el creador de contenido hizo énfasis en que no sabe si va a tener hijos porque, aunque considera que su actual pareja es la mujer adecuada, también tiene claro que ella es 10 años menor y tiene otras prioridades en este momento.

Estas son las decisiones que tomó Yeferson Cossio tras su problema en el corazón

Yeferson Cossio, en sus redes sociales, informó que sus problemas en el corazón se generaron por no dormir bien y tener excesos de trabajo y estrés.

Yeferson Cossio anunció decisión tras su cirugía urgente en el corazón: ¿cuál fue?
RELACIONADO

Yeferson Cossio anunció decisión tras su cirugía urgente en el corazón: ¿cuál fue?

En consecuencia, le prometió a su familia que descansará mejor, que no tomará licor en los próximos meses y que tendrá tiempos de desconexión laboral.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Estas son las referencias en la sesión de J Balvin con Bizarrap: habría indirecta a Residente

Artistas

La banda mexicana Los Tigres del Norte aparecerá en un capítulo de Los Simpsons

Artistas

Así fue la insólita reacción de Bizarrap a 'La Quemona': "Es un infierno este tema"

Otras Noticias

Servicios públicos

Nueva regulación apunta a aliviar los costos de telecomunicaciones en Colombia para 2026

La Comisión de Regulación de Comunicaciones abrió consulta pública para fijar valores máximos de reconexión, en cumplimiento de la Ley 2485 de 2025.

Animales

Hombre murió tras una brutal cornada en plena corraleja de Chimá: las imágenes fueron impactantes

El hombre, conocido como ‘El Topo’, murió luego de sufrir heridas mortales.

Atlético Nacional

¿Atlético Nacional pierde a uno de sus jugadores más importantes? Junior de Barranquilla tendría un plan

Migrantes

Migrantes indocumentados estarían cediendo la tutela de sus hijos en los EE. UU. ante aumento en las deportaciones

Invima

Grave alerta del Invima por leche en polvo falsificada que podría poner en riesgo a los consumidores