Aparte del problema cardíaco, Yeferson Cossio reveló que padece otra enfermedad: así rompió el silencio

En los últimos días, Yeferson Cossio tuvo una emergencia médica. El creador de contenido, mientras que estaba durmiendo, se comenzó a sentir hiperventilado, sin aire y con un fuerte dolor en el pecho.

Fue así como tuvo que asistir de emergencia a una entidad hospitalaria en la que, después de una serie de exámenes rigurosos, le comunicaron que padecía un problema en el corazón y que tenían que hacerle una pequeña cirugía.

Sin embargo, el proceso quirúrgico fue exitoso, Yeferson Cossio recibió el alta médica y en estos momentos continúa su recuperación junto a su entorno más cercano.

Pero, además, el reconocido creador de contenido reveló que esa no ha sido la única enfermedad que le han diagnosticado, sino que otros especialistas también le hicieron saber que ha padecido varicole en tres oportunidades.

¿Cuáles son las consecuencias? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

Yeferson Cossio dijo que no puede tener hijos de manera natural porque fue diagnosticado con varicocele

En una entrevista con La Kalle, a Yeferson Cossio le preguntaron que si era verdad o mito que no podía tener hijos y él explicó su situación.

"Sí puedo tener hijos, pero no de manera natural, sino que tiene que ser por inseminación artificial. Esto debido a que tuve varicocele tres veces y entonces la esperma es un poquito perezosa", aclaró Yeferson Cossio.

Asimismo, el creador de contenido hizo énfasis en que no sabe si va a tener hijos porque, aunque considera que su actual pareja es la mujer adecuada, también tiene claro que ella es 10 años menor y tiene otras prioridades en este momento.

Estas son las decisiones que tomó Yeferson Cossio tras su problema en el corazón

Yeferson Cossio, en sus redes sociales, informó que sus problemas en el corazón se generaron por no dormir bien y tener excesos de trabajo y estrés.

En consecuencia, le prometió a su familia que descansará mejor, que no tomará licor en los próximos meses y que tendrá tiempos de desconexión laboral.