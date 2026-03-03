CANAL RCN
Colombia Video

Retiro del puente de la Boyacá con 127 desató trancones interminables: ¿cuál será la solución?

El IDU desmontó la estructura peatonal tras 25 años por no cumplir normas de sismo resistencia.

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
03:07 p. m.
El dolor de cabeza crece cada día para quienes transitan por la avenida Boyacá con calle 127, en el norte de Bogotá.

Lo que antes era un paso elevado para peatones que no interfería con el tráfico, hoy se convirtió en un punto de congestión permanente tras el retiro del puente peatonal por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

¿Cómo está la movilidad en la Boyacá con 127?

La escena se repite a lo largo de la jornada: cada cambio de semáforo obliga a detener el flujo vehicular para permitir el paso de decenas de personas que cruzan a nivel.

Ese cruce, que no existía cuando estaba el puente metálico, ahora impacta de manera directa una de las arterias más transitadas del sector. El resultado son filas extensas de vehículos y demoras que, según los conductores, parecen no tener fin.

“Hay que tener paciencia, mucha, mucha paciencia”, es la frase que mejor resume el ambiente en la zona.

La cantidad de personas que atraviesan en cada ciclo semafórico es alta, y el efecto sobre la movilidad es inmediato. Los tiempos de desplazamiento aumentaron y la inconformidad es evidente.

¿Qué dicen los conductores que transitan por la zona?

Los conductores afectados no ocultan su molestia. Uno de ellos aseguró:

La gente tiene que meterse entre los carros porque no hay espacio para el semáforo, se demora mucho y es muy rápido, hay mucho trancón.

Otro expresó:

Son interminables, es una pérdida de tiempo, pérdida de tiempo todo el tiempo.

Un tercero cuestionó la decisión de desmontar la estructura:

No sé de qué juegan, porque ese puente está metálico, bien, bien, yo lo vi bien. A no ser que digan que tenían que hacerle quién sabe qué cosa.

¿Por qué quitaron el puente de la Boyacá con 127?

El puente retirado tenía 25 años de antigüedad y no cumplía con las normas actuales de sismo resistencia. Esa fue la razón técnica para su desmonte.

En su lugar se construirá una nueva estructura para peatones y bicicletas, con una inversión de 46 mil millones de pesos. Según lo previsto, estaría lista a finalizar este año.

Mientras tanto, el sector vive una transición que golpea directamente la movilidad, pues la Boyacá con 127 pasó de ser un punto de paso fluido a un cuello de botella constante.

 

